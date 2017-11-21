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США придется продлить контракты с РФ для сохранения мест своих астронавтов на МКС
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    США придется продлить контракты с РФ для сохранения мест своих астронавтов на МКС

    12:36  21 Ноября 2017
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    США придется продлить контракты с РФ для сохранения мест своих астронавтов на МКС

    Москва, 21 ноября. Национальному космическому агентству США придется покупать у России дополнительные места на борту МКС для того, чтобы обеспечить американское присутствие на станции.

    К этому выводу пришел генеральный инспектор Национального космического агентства. Чиновник считает, что в реализации Программы коммерческих перевозок могут ожидаться задержки. С момента завершения программы Space Shuttle Штаты не могут самостоятельно доставлять свои экипажи на МКС, и вынуждены обращаться за помощью к российской государственной корпорации «Роскосмос».

    США попытались найти замену российскому варианту и потратили на программу по поиску конкурентов около четырех миллиардов долларов, однако в отчете генерального инспектора сообщается, что «дело продвигается медленнее, чем ожидалось». В сложившихся условиях Вашингтону придется приобретать у России дополнительные места для того, чтобы доставлять своих астронавтов на МКС, пишет RT.

    США придется продлить контракты с РФ для сохранения мест своих астронавтов на МКС

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #космос #мкс #астронавт
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