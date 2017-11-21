США придется продлить контракты с РФ для сохранения мест своих астронавтов на МКС

Москва, 21 ноября. Национальному космическому агентству США придется покупать у России дополнительные места на борту МКС для того, чтобы обеспечить американское присутствие на станции.

К этому выводу пришел генеральный инспектор Национального космического агентства. Чиновник считает, что в реализации Программы коммерческих перевозок могут ожидаться задержки. С момента завершения программы Space Shuttle Штаты не могут самостоятельно доставлять свои экипажи на МКС, и вынуждены обращаться за помощью к российской государственной корпорации «Роскосмос».

США попытались найти замену российскому варианту и потратили на программу по поиску конкурентов около четырех миллиардов долларов, однако в отчете генерального инспектора сообщается, что «дело продвигается медленнее, чем ожидалось». В сложившихся условиях Вашингтону придется приобретать у России дополнительные места для того, чтобы доставлять своих астронавтов на МКС, пишет RT.