Благодаря усилиям России и Ирана завершается уничтожение боевиков в Сирии — Генштаб ВС РФ

Москва, 21 ноября. Россия и Иран немало сделали для урегулирования сирийского кризиса. Об этом во вторник заявили в Генштабе ВС России.

По словам начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, благодаря усилиям России Ирана удалось очистить восток сирийской республики от террористов.

«Благодаря совместным усилиям Москвы и Тегерана завершается уничтожение террористов на востоке Сирии в районе Абу-Кемаль и взятие под контроль сирийско-иракской границы», — подчеркнул Герасимов.

Ранее Генштаб ВС РФ назвал полную ликвидацию террористов в Сирии «вопросом времени».