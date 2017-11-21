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Политика
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Благодаря усилиям России и Ирана завершается уничтожение боевиков в Сирии — Генштаб ВС РФ
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    Благодаря усилиям России и Ирана завершается уничтожение боевиков в Сирии — Генштаб ВС РФ

    11:53  21 Ноября 2017  /обновлено: 12:06  21 Ноября 2017
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    Благодаря усилиям России и Ирана завершается уничтожение боевиков в Сирии — Генштаб ВС РФ

    Москва, 21 ноября. Россия и Иран немало сделали для урегулирования сирийского кризиса. Об этом во вторник заявили в Генштабе ВС России. 

    По словам начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, благодаря усилиям России Ирана удалось очистить восток сирийской республики от террористов. 

    «Благодаря совместным усилиям Москвы и Тегерана завершается уничтожение террористов на востоке Сирии в районе Абу-Кемаль и взятие под контроль сирийско-иракской границы», — подчеркнул Герасимов. 

    Ранее Генштаб ВС РФ назвал полную ликвидацию террористов в Сирии «вопросом времени».

     

     

     

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #иран #генштаб рф #абу-кемаль #сирийский кризис
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