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Генштаб ВС РФ назвал полное уничтожение террористов в Сирии «вопросом времени»
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    Генштаб ВС РФ назвал полное уничтожение террористов в Сирии «вопросом времени»

    11:52  21 Ноября 2017  /обновлено: 12:12  21 Ноября 2017
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    Генштаб ВС РФ назвал полное уничтожение террористов в Сирии «вопросом времени»

    Москва, 21 ноября. В настоящее время в Сирии необходимо закрепить достигнутые военные успехи. Как подчеркнули в Генштабе ВС РФ, полное уничтожение террористических бандформирований в Сирии является «вопросом времени», и после его завершения можно будет переходить к постконфликтному урегулированию, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Перечислив достигнутые благодаря ВКС РФ успехи в Сирии, генерал подчеркнул, что важнейшей целью сейчас является не допустить возвращения террористов в Сирию.

    Генштаб ВС РФ назвал полное уничтожение террористов в Сирии «вопросом времени»

    «Полное уничтожение бандформирований, которое является вопросом времени, позволит нам перейти к постконфликтному урегулированию. Но до этого необходимо закрепить достигнутые военные результаты и гарантированно не допустить возвращения террористов в Сирию», — подчеркнул Герасимов.

    Напомним, вчера прошла встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. На встрече стороны подтвердили, что в настоящее время борьба с террористическими группировками в Сирии практически завершена и необходим скорейший переход к политическому процессу в стране, необходимый для налаживания мирной жизни. Асад заявил, что рассматривает Россию как гаранта защиты от иностранного вмешательства в политический процесс.

    Автор: Валентин Меликов
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