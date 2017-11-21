Генштаб ВС РФ назвал полное уничтожение террористов в Сирии «вопросом времени»

Москва, 21 ноября. В настоящее время в Сирии необходимо закрепить достигнутые военные успехи. Как подчеркнули в Генштабе ВС РФ, полное уничтожение террористических бандформирований в Сирии является «вопросом времени», и после его завершения можно будет переходить к постконфликтному урегулированию, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Перечислив достигнутые благодаря ВКС РФ успехи в Сирии, генерал подчеркнул, что важнейшей целью сейчас является не допустить возвращения террористов в Сирию.

«Полное уничтожение бандформирований, которое является вопросом времени, позволит нам перейти к постконфликтному урегулированию. Но до этого необходимо закрепить достигнутые военные результаты и гарантированно не допустить возвращения террористов в Сирию», — подчеркнул Герасимов.

Напомним, вчера прошла встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. На встрече стороны подтвердили, что в настоящее время борьба с террористическими группировками в Сирии практически завершена и необходим скорейший переход к политическому процессу в стране, необходимый для налаживания мирной жизни. Асад заявил, что рассматривает Россию как гаранта защиты от иностранного вмешательства в политический процесс.