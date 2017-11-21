Сирия освободила последний оплот ИГ*: о роли России во взятии Абу-Кемаля

Журналисты иранского новостного канала Press TV накануне провели прямую трансляцию из освобожденного ранее от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) Абу-Кемаля.

Напомним, штурму Абу-Кемаля предшествовали массированные авиаудары российских бомбардировщиков дальней авиации Ту-22М3 и пуски ракет «Калибр» с подлодок ВМФ РФ «Великий Новгород» и «Колпино» из акватории Средиземного моря. Их целью были инфраструктурные объекты «Исламского государства» в окрестностях последнего крупного города в Сирии, подконтрольного боевикам.

Уже 8 ноября после 4 дней активной фазы военной операции командующий российской группировкой войск в Сирии Сергей Суровикин зачитал министру обороны Сергею Шойгу доклад о падении Абу-Кемаля.

В тот же день глава российского военного ведомства рассказал о начале работы по разминированию и зачистке последнего оплота ИГ1 в Сирии, где была сосредоточена достаточно крупная группировка террористов:

«Часть из них уничтожена, часть из них переправилась через Евфрат и движется в северном направлении. Надеюсь, там их встретят достойно. Передайте наши поздравления сирийским коллегам, и я поздравляю вас с успешным завершением операции».

Заявления Минобороны РФ подтверждаются вчерашней трансляцией Press TV. Судя по попавшим в кадр ориентирам, журналисты находились рядом с электрической подстанцией и госпиталем Айшат Аль-Хаири в центре Абу-Кемаля.

Примечательно, что иранский корреспондент Мухаммед Али, хотя и сообщает о продолжающихся боях в отдельных районах, работает без бронежилета. По его словам, правительственные войска вместе с союзными силами — проиранским шиитским ополчением «Хашд аш-Шааби» взяли под контроль штаб «Исламского государства» и теперь остающиеся в городе отдельные очаги сопротивления дезорганизованы.

Кроме этого, Мухаммед Али отметил, что части боевиков удалось выйти из Абу-Кемаля под прикрытием Соединенных Штатов Америки.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал взятие Абу-Кемаля чрезвычайно важным событием не только с точки зрения военных стратегических планов, но и политических, поскольку его стремились взять не только правительственные войска, но и другие вооруженные группировки. В частности, курдские отряды «Демократических сил Сирии», действующие при поддержке США:

«Абу-Кемаль расположен на границе с Ираком, через него проходят важные транспортные магистрали. Кто контролирует этот город, тот контролирует и магистрали. Правительственные войска были в невыгодных условиях. Это был чрезвычайно важный пункт в стратегии освобождения Сирии от боевиков, он был трудно досягаемый, потому что правительственным войскам было чрезвычайно тяжело. Только благодаря России, особенно благодаря стратегической авиации ВКС РФ, Военно-морскому флоту — благодаря только их успешным ударам правительственным войскам удалось взять Абу-Кемаль».

По словам эксперта, это победа, которая в последующем поможет довольно успешно выстраивать, в том числе, и мирную жизнь:

«Конечно, в Абу-Кемале еще идут бои, но это уже бои местного значения, связанные с естественной зачисткой сил боевиков, и, конечно, они уже не влияют на судьбу Абу-Кемаля, он освобожден. Курдские вооруженные формирования завистливо смотрят на успех правительственных войск. Сейчас завязывается довольно серьезный узел противоречий. Эрдоган рассматривает курдские формирования как террористические, приравнивая их к «Исламскому государству» и «Джебхат ан-Нусре»1 (запрещено в РФ). Сопротивление курдских вооруженных формирований может привести к еще более ожесточенным боестолкновениям, новому всплеску эскалации в Сирии. И сейчас главная задача, которую решает Россия, — это стабилизировать ситуацию в непростых геополитических условиях».

Наш собеседник отметил, что, к сожалению, часть боевиков «Исламского государства» вышла из Абу-Кемаля под прикрытием Соединенных Штатов. В пользу этого, по мнению Андрея Кошкина, свидетельствует и сюжет BBC о том, как ранее из Ракки выходили колонны грузовиков с террористами протяженностью до четырех километров:

«Как заявлял российский министр иностранных дел Сергей Лавров, российская сторона не может доказать сговор между США и ИГ, но динамика боевых действий, о которой докладывает Министерство обороны Российской Федерации, явно свидетельствует об определенной степени согласованности боевиков так называемого «Исламского государства» и военнослужащих Соединенных Штатов Америки. Во всяком случае, сомнений у российских военных нет в такой поддержке со стороны США, хотя те, в свою очередь, артикулируют в публичном пространстве, что они довольно успешно и жестко уничтожают боевиков, демонстрируя, тем самым, политику двойных стандартов».

1 Организация запрещена на территории РФ.