Видео «заметающего» следы пребывания на Земле НЛО выложили в Сеть

Москва, 21 ноября. В Сети появилось видео, на котором запечатлен НЛО, который «стирает за собой следы». Ролик набирает популярность — его просмотрели свыше 100 тысяч раз. Автор публикации считает это доказательством присутствия внеземной жизни на нашей планете.

Объект шаровидной формы — вероятно корабль инопланетян «заметает следы» своего пребывания на Земле. На ролике видно, что в облаках появляется яркая точка. Шар буквально стирает реактивный след. Позднее этот след исчезает — автор рассматривает видео в качестве доказательства, что во Вселенной земляне не одни. Видео про НЛО стало популярным в Сети — оно набрало более 107 тысяч просмотров, пишет «Вечерняя Москва».