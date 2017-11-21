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Видео «заметающего» следы пребывания на Земле НЛО выложили в Сеть
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    Видео «заметающего» следы пребывания на Земле НЛО выложили в Сеть

    12:13  21 Ноября 2017
    2307

    Уфологи показали видео с «заметающим следы» НЛО

    Москва, 21 ноября. В Сети появилось видео, на котором запечатлен НЛО, который «стирает за собой следы». Ролик набирает популярность — его просмотрели свыше 100 тысяч раз. Автор публикации считает это доказательством присутствия внеземной жизни на нашей планете. 

    Объект шаровидной формы — вероятно корабль инопланетян «заметает следы» своего пребывания на Земле. На ролике видно, что в облаках появляется яркая точка. Шар буквально стирает реактивный след. Позднее этот след исчезает — автор рассматривает видео в качестве доказательства, что во Вселенной земляне не одни. Видео про НЛО стало популярным в Сети — оно набрало более 107 тысяч просмотров, пишет «Вечерняя Москва». 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #уфологи #нло
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