Сирия сегодня: Путин на встрече с Асадом объявил о скором окончании войны в САР

Сирия, 21 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что война на территории Сирийской Арабской Республики (САР) подходит к своему завершению. Соединенные Штаты задержали гуманитарную помощь беженцам. Вашингтон не осудил обстрел российского посольства в Дамаске. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Война подходит к концу

В Сочи во время встречи Владимира Путина и президента САР Башара Асада заявил, что военная операция на территории Сирии подходит к концу. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — сообщил российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин на встрече с составом министерства обороны и Генштабом ВС РФ также подчеркнул, что «окончательная точка» в сирийском конфликте скоро будет поставлена.

«Многое сделано для стабилизации ситуации в Сирии. Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии, хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать», — добавил Владимир Путин.

Как ранее сообщала «Газета.ru», министр обороны России Сергей Шойгу встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в ходе рабочей поездки в Дамаск.

Задержка гуманитарного груза

Соединенные Штаты готовы оказать помощь в доставке гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций (ООН) в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» на юге САР. Однако США утверждают, что для этого им нужно согласие официального Дамаска, которого пока нет. Об этом заявили в Пентагоне, передает РИА Новости.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, Российская Федерация предложила командованию группировкой войск Соединенных Штатов в Эт-Танфе вместе обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи беженцам в лагере «Эр-Рукбан». До этого военнослужащие РФ сообщили, что американское командование не обеспечило доступ представителям ООН и международных гуманитарных организаций в этот лагерь. Гуманитарная ситуация в нем резко ухудшилась.

«На протяжении всего конфликта в Сирии США оказывали широкую финансовую и операционную поддержку агентствам ООН, действующим в «Эр-Рукбане». США проинформировали россиян, что мы готовы способствовать доставке гуманитарной помощи, но сирийский режим препятствует этим усилиям», — сообщил представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пахон.

Без осуждения

Вашингтон заблокировал в Совбезе ООН предложенное Россией заявление после атаки на посольство РФ в Дамаске. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства при ООН Федор Стржижовский.

«Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске 20 ноября, был вновь заблокирован американской делегацией», — заявил представитель дипломатической миссии.

Кроме того, в пресс-службе постоянного представительства отметили, что это уже далеко не первый случай, когда лидеры так называемой международной антитеррористической коалиции проявляют двойные стандарты в отношении терактов, которые нацелены на российские заграничные учреждения.