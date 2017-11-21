ЕС включил губернатора Севастополя в санкционный список

Брюссель, 21 ноября. Европейский союз включил губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в санкционный список, фигурантам которого запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе союза. Об этом сообщил официальный журнал ЕС.

«Он (Овсянников — прим. ФАН) работал над дальнейшей интеграцией незаконно присоединенных территорий в состав Российской Федерации. Он также является ответственным за активную поддержку и реализацию действий и политики, подрывающей территориальную целостность Украины», — отмечается в заявлении ЕС.

В сообщении также заявляется, что в этом году Овсянников публично высказывался в поддержку вхождения Крыма в состав России и принимал участие в награждении ветеранов народного ополчения, поддержавшего весной 2014 года воссоединение полуострова с Россией.

Решение о включении Овсянникова в санкционный список принято Советом ЕС на техническом уровне без обсуждения. Таким образом оно вступает в силу с момента публикации.

Отметим, теперь суммарное число фигурантов санкционного списка Европейского союза выросло до 161 человека. Это российские силовики, политики, депутаты и представители бизнеса, а также руководители Крыма. Кроме того, в «черном списке» ЕС руководство Донецкой и Луганской народных республик. Действие нынешней редакции списка истекает в марте будущего года.

Напомним, в октябре против Овсянникова, а также прокурора Крыма Олега Камшилова, вице-премьера республики Георгия Мурадова и группы депутатов Госдумы РФ ввела персональные санкции Австралия.



