Пушков назвал выступление школьника в Бундестаге «всходами ядовитых семян»

Москва, 21 ноября. Возмутившее многих россиян выступление школьника из Нового Уренгоя в немецком бундестаге не требует дополнительных трактовок, считает российский сенатор Алексей Пушков, и попытки учителей из гимназии оправдать Десятниченко бесполезны: все и так ясно. Об этом глава комитета Совфеда по информационной политике написал на своей странице Twitter.

Сенатор жестко отреагировал на выступление школьника, назвав его результатом «моральной ущербности ельцинского времени».

Мы не вышли из моральной ущербности ельцинского времени, когда каялись за все подряд. Выст.школьника из Уренгоя - это всходы ядовитых семян. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 20, 2017

«Выступление школьника из Уренгоя — это всходы ядовитых семян, — написал Пушков. — Те, кто давно бьет тревогу по поводу нашего школьного образования, оказались правы».

Попытки учителей оправдать выступление школьника «контекстом» Пушкова не тронули — он напомнил, что в выступлении Десятниченко назвал погибших гитлеровцев «невинно убиенными людьми».

Позиция учителей из Уренгоя несостоятельна. Слова "могилы НЕВИННО УБИТЫХ людей" были? Были. А ссылки на контекст - жалкий лепет оправдания. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 21, 2017

Напомним, выступление школьника из Нового Уренгоя в бундестаге вызвало резкое осуждение в России. По этому факту были составлены обращения в ФСБ и прокуратуру с просьбой о проверке гимназии, в которой учится Николай Десятниченко и его учителей.