Порошенко декоммунизировал ВДВ и переодел десантников в «кровавые» береты НАТО

Киев, 21 ноября. Президент Украины Петр Порошенко в День десантника Украины решил отойти от аббревиатуры ВДВ и переименовал воздушно-десантных войск в десантно-штурмовые войска ВС Украины.

По мнению Порошенко, новое название «больше отвечает целям в нынешних условиях, это часть украинизации на замену советско-российского».

Также президент Украины объявил, что с сегодняшнего дня береты украинских десантников вместо голубых будут темно-бордовыми, цвета крови — под стандарт НАТО. Кроме того, на них будет новый знак: вместо герба Украины — купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и огненным мечом.

«Таким образом, мы, между прочим, внедряем еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором имею твердое намерение привести Украину», — заявил он.

Напомним, в командовании ВДВ Украины в конце октября сообщали о планах по замене головного убора.