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Украина
Порошенко декоммунизировал ВДВ и переодел десантников в «кровавые» береты НАТО
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    Порошенко декоммунизировал ВДВ и переодел десантников в «кровавые» береты НАТО

    11:40  21 Ноября 2017  /обновлено: 11:42  21 Ноября 2017
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    Порошенко декоммунизировал ВДВ и переодел десантников в «кровавые» береты НАТО

    Киев, 21 ноября. Президент Украины Петр Порошенко в День десантника Украины решил отойти от аббревиатуры ВДВ и переименовал воздушно-десантных войск в десантно-штурмовые войска ВС Украины.

    По мнению Порошенко, новое название «больше отвечает целям в нынешних условиях, это часть украинизации на замену советско-российского».

    Также президент Украины объявил, что с сегодняшнего дня береты украинских десантников вместо голубых будут темно-бордовыми, цвета крови — под стандарт НАТО. Кроме того, на них будет новый знак: вместо герба Украины — купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и огненным мечом.

    Порошенко декоммунизировал ВДВ и переодел десантников в «кровавые» береты НАТО

    «Таким образом, мы, между прочим, внедряем еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором имею твердое намерение привести Украину», — заявил он.

    Напомним, в командовании ВДВ Украины в конце октября сообщали о планах по замене головного убора.

    «Предлагается использовать берет, как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата и до генерала армии. Не фуражку, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины»,  — заявляли в командовании.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #порошенко #нато #вдв #береты
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