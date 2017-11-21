Авиагруппа ВКС РФ «Русские Витязи» вернулась домой после выступления в Дубае

Москва, 21 ноября. Группа высшего пилотажа ВКС РФ «Русские Витязи» вернулась в подмосковную Кубинку после участия в международном авиасалоне в Дубае.

Департамент информации министерства обороны России сообщил, что российские летчики совершили перелет из Объединенных Арабских Эмиратов в Подмосковье с двумя промежуточными посадками.

Авиационная группа высшего пилотажа на авиасалоне «Dubai Airshow — 2017» показала возможности сверхманевренных истребителей Су-30СМ, совершила полеты в составе звена, продемонстрировала парный и одиночный пилотах. В ходе выступления участники авиасалона смогли увидеть такие фигуры высшего пилотажа, как «Петля Нестерова», «бочка», «колокол», «роспуск», «зеркало», «вираж» и многие другие, сообщает RT.