Госдума может разрешить учителям делать уколы в экстренных ситуациях

Москва, 21 ноября. Госдума рассмотрит законопроект, расширяющий понятие «первой помощи». Документ разрешит учителям, сотрудникам полиции, проводникам в поездах, стюардам в самолетах, спасателям и альпинистам делать инъекции и использовать дефибрилляторы в экстренных ситуациях.

Разработкой законопроекта в настоящее время занимается член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. По мнению Герасименко, готовящиеся поправки спасут жизнь многим людям.

Как рассказал депутат «Парламентской газете», действующее законодательство сильно ограничивает оказание первой помощи, разрешая проводить внутримышечные инъекции, накладывать шины и использовать дефибрилляторы только медикам. Из-за этого тысячи людей погибают, не дождавшись приезда специалистов.

«При острых сердечных приступах, после попадания в «тяжёлые аварии» смерть нередко наступает в первые 15–20 минут. За это время добраться до больного «скорая» успевает далеко не всегда», — отметил Герасименко.

Ранее аналогичная инициатива уже обсуждалась в Госдуме, но была отклонена Правительством. Однако на этот раз Герасименко надеется согласовать законопроект со всеми заинтересованными ведомствами и заручиться их поддержкой. Работу над законопроектом Николай Герасименко планирует завершить в текущую осеннюю сессию.