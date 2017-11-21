Путин поручил генпрокуратуре РФ проверить исполнение законов по утилизации отходов

Москва, 21 ноября. Глава российского государства Владимир Путин поручил Росприроднадзору, Роспотребнадзору и министерству внутренних дел России провести необходимые мероприятия по выявлению и пресечению нелегальной транспортировки и размещения отходов. Об этом во вторник говорится на официальном сайте Кремля.

Кроме того, глава России распорядился, чтобы генеральная прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Указанным ведомствам поручено провести комплекс мероприятий, направленных на обнаружение и пресечение деятельности по нелегальному транспортированию и размещению отходов, следует из распоряжения главы РФ.

Ведомства должны отчитаться о проделанной работе до 30 апреля будущего года.

До 31 июля будущего года генеральному прокурору РФ Юрию Чайке поручено проверить исполнение законодательства, следует из текста распоряжения.

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