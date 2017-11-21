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Путин поручил генпрокуратуре РФ проверить исполнение законов по утилизации отходов
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    Путин поручил генпрокуратуре РФ проверить исполнение законов по утилизации отходов

    14:00  21 Ноября 2017
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    Путин поручил генпрокуратуре РФ проверить исполнение законов по утилизации отходов

    Москва, 21 ноября. Глава российского государства Владимир Путин поручил Росприроднадзору, Роспотребнадзору и министерству внутренних дел России провести необходимые мероприятия по выявлению и пресечению нелегальной транспортировки и размещения отходов. Об этом во вторник говорится на официальном сайте Кремля. 

    Кроме того, глава России распорядился, чтобы генеральная прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

    Путин поручил генпрокуратуре РФ проверить исполнение законов по утилизации отходов

    Указанным ведомствам поручено провести комплекс мероприятий, направленных на обнаружение и пресечение деятельности по нелегальному транспортированию и размещению отходов, следует из распоряжения главы РФ. 

    Ведомства должны отчитаться о проделанной работе до 30 апреля будущего года.

    Путин поручил генпрокуратуре РФ проверить исполнение законов по утилизации отходов

    До 31 июля будущего года генеральному прокурору РФ Юрию Чайке поручено проверить исполнение законодательства, следует из текста распоряжения. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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