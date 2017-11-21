Сегодня в Сети: встреча Путина и Асада, скандал со школьником из ЯНАО, журналист оказался шпионом

Сегодня в Интернете, 21 ноября. Владимир Путин на встрече в Башаром Асадом объявил о скором окончании войны в Сирии. Продолжается скандал в связи с выступлением школьника из ЯНАО в немецком бундестаге. Украинский журналист арестован в Белоруссии за шпионаж.

Война в Сирии близка к завершению

В понедельник президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад встретились в Сочи и обсудили вопросы политического урегулирования в Сирийской арабской республике. По мнению лидеров двух стран, война в Сирии близка к завершению и пора начать решать политические вопросы, передает пресс-служба Кремля.

Переговоры российского и сирийского лидеров прошли в Сочиhttps://t.co/ZHiDrh85zG — IZ.RU (@izvestia_ru) November 21, 2017

Владимир Путин отметил, что проблема терроризма является глобальной, а Башар Асад почеркнул, что многие районы Сирии не только освобождены от террористов, но и вернулись к мирной жизни. Без этого политическое урегулирование ситуации было бы невозможно, подчеркнул сирийский президент.

«Военная операция в Сирии близка к завершению, теперь нужен политический процесс», — публикует видеосюжет о переговорах Путина и Асада Первый канал.

Военная операция в Сирии близка к завершению, теперь нужен политический процессhttps://t.co/QL1ckyRDUR — Первый канал (@channelone_rus) November 21, 2017

Сюжеты и фотографии о встрече лидеров России и Сирии публикуют Twitter-аккаунты ведущих СМИ, а также журналисты кремлевского пула.

Путин и Башар Асад в Сочи pic.twitter.com/pgGLkADz4K — Konstantin Petrov (@Kostya3107) November 21, 2017

Скандал со школьником из ЯНАО

Продолжается бурное обсуждение выступление в немецком бундестаге (парламенте) школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, который выразил сочувствие одному из солдат вермахта, в годы Великой Отечественной войны в ходе Сталинградской битвы попавшему в плен и впоследствии погибшему.

Школьника даже обвинили в попытке реабилитации нацизма, впрочем, были и те, кто за него заступился, хотя таких оказалось меньшинство.

Так,блогер с ником Бывший опер‏ считает, что правильным выступлением в бундестаге можно назвать речь недавно скончавшегося писателя-фронтовика Даниила Гранина, а отнюдь не ямальского десятиклассника.

А пользователь по имени Людмила‏ противопоставляет школьнику из Нового Уренгоя молодежь из Иркутской области, которая помогает ветеранам.

«Пока уренгойские школьники в бундестаге слезно жалеют солдат вермахта, молодые люди из Иркутской области отправляются в "Снежный десант" убирать от снега дворы ветеранов и тружеников тыла», — пишет она.

Пока уренгойские школьники в бундестаге слезно жалеют солдат вермахта, молодые люди из Иркутской области отправляются в "Снежный десант" убирать от снега дворы ветеранов и тружеников тыла. pic.twitter.com/c0iin4qWVL — Людмила (@Nova8Roma) November 21, 2017

А вот мнение поисковика Олега Сироты, который занимается поиском захоронений военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.‏

«Я с детства ездил в поисковые экспедиции. Наш отряд похоронил 4232 бойца РККА и больше 400 солдат вермахта. Школьник из Уренгоя в бундестаге говорил про военнопленных — у них другой статус, они уже не солдаты, и с ними, что в нашем плену, что в немецком была одна большая трагедия», — пишет Сирота.

Я с детства ездил в поисковые экспедиции. Наш отряд похоронил 4232 бойца РККА и больше 400 солдат Вермахта. Школьник из Уренгоя в бундестаге говорил про военнопленных - у них другой статус, они уже не солдаты, и с ними, что в нашем плену, что в немецком была одна большая трагедия — Олег Сирота (@OlegSirota) November 21, 2017

Украинский шпион в Минске

В соцсетях продолжается обсуждение появившейся накануне информации, что спецслужбы Белоруссии задержали корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.

В Белоруссии за шпионаж арестован украинский журналист Информационно-публицистическая Вместе с Россией г. Минск https://t.co/fFV4hCHf40 — Вместе с Россией (@prof_vit) November 17, 2017

«Белоруссия объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скорцова из-за дела о шпионаже собкора «Украинского радио» Павла Шаройко. «Журналист» признался, что координировал свою разведдеятельность со Скворцовым. Это фиаско, братан!(с)», — сообщает Александр Коц, приводя известный мем про неудачливую собаку.

Белоруссия объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скорцова из-за дела о шпионаже собкора Украинского радио Павла Шаройко. «Журналист» признался, что координировал свою разведдеятельность со Скворцовым.

Это фиаско, братан! (с) https://t.co/1sqgTD8vnq pic.twitter.com/OopbAfJ0ek — Александр Коц (@sashakots) November 20, 2017

Минск объявил персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова. Его уличили в деятельности, которая не совместима с дипломатическим статусом: он якобы координировал работу журналиста Павла Шаройко, задержанного за шпионаж. — Николай Немчинов (@Kolyn261) November 20, 2017

«В Белоруссии показали видео, где украинский журналист Шаройко признается в шпионаже», — сообщает ТАСС в своем Twitter.

В Белоруссии показали видео, где украинский журналист Шаройко признается в шпионажеhttps://t.co/eiBP81bSjS pic.twitter.com/yO1nmK2cuj — ТАСС (@tass_agency) November 20, 2017

«Задержанный в Белоруссии украинский журналист оказался майором разведки», — информирует Twitter Горячая линия ДНР.

«Украина опровергла причастность задержанного в Белоруссии журналиста к разведке», — сообщает Twitter Чистый лист‏.