Сегодня в Сети: встреча Путина и Асада, скандал со школьником из ЯНАО, журналист оказался шпионом
Сегодня в Интернете, 21 ноября. Владимир Путин на встрече в Башаром Асадом объявил о скором окончании войны в Сирии. Продолжается скандал в связи с выступлением школьника из ЯНАО в немецком бундестаге. Украинский журналист арестован в Белоруссии за шпионаж.
Война в Сирии близка к завершению
В понедельник президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад встретились в Сочи и обсудили вопросы политического урегулирования в Сирийской арабской республике. По мнению лидеров двух стран, война в Сирии близка к завершению и пора начать решать политические вопросы, передает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин отметил, что проблема терроризма является глобальной, а Башар Асад почеркнул, что многие районы Сирии не только освобождены от террористов, но и вернулись к мирной жизни. Без этого политическое урегулирование ситуации было бы невозможно, подчеркнул сирийский президент.
«Военная операция в Сирии близка к завершению, теперь нужен политический процесс», — публикует видеосюжет о переговорах Путина и Асада Первый канал.
Сюжеты и фотографии о встрече лидеров России и Сирии публикуют Twitter-аккаунты ведущих СМИ, а также журналисты кремлевского пула.
Скандал со школьником из ЯНАО
Продолжается бурное обсуждение выступление в немецком бундестаге (парламенте) школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, который выразил сочувствие одному из солдат вермахта, в годы Великой Отечественной войны в ходе Сталинградской битвы попавшему в плен и впоследствии погибшему.
Школьника даже обвинили в попытке реабилитации нацизма, впрочем, были и те, кто за него заступился, хотя таких оказалось меньшинство.
Так,блогер с ником Бывший опер считает, что правильным выступлением в бундестаге можно назвать речь недавно скончавшегося писателя-фронтовика Даниила Гранина, а отнюдь не ямальского десятиклассника.
А пользователь по имени Людмила противопоставляет школьнику из Нового Уренгоя молодежь из Иркутской области, которая помогает ветеранам.
«Пока уренгойские школьники в бундестаге слезно жалеют солдат вермахта, молодые люди из Иркутской области отправляются в "Снежный десант" убирать от снега дворы ветеранов и тружеников тыла», — пишет она.
А вот мнение поисковика Олега Сироты, который занимается поиском захоронений военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.
«Я с детства ездил в поисковые экспедиции. Наш отряд похоронил 4232 бойца РККА и больше 400 солдат вермахта. Школьник из Уренгоя в бундестаге говорил про военнопленных — у них другой статус, они уже не солдаты, и с ними, что в нашем плену, что в немецком была одна большая трагедия», — пишет Сирота.
Украинский шпион в Минске
В соцсетях продолжается обсуждение появившейся накануне информации, что спецслужбы Белоруссии задержали корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
«Белоруссия объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скорцова из-за дела о шпионаже собкора «Украинского радио» Павла Шаройко. «Журналист» признался, что координировал свою разведдеятельность со Скворцовым. Это фиаско, братан!(с)», — сообщает Александр Коц, приводя известный мем про неудачливую собаку.
«В Белоруссии показали видео, где украинский журналист Шаройко признается в шпионаже», — сообщает ТАСС в своем Twitter.
«Задержанный в Белоруссии украинский журналист оказался майором разведки», — информирует Twitter Горячая линия ДНР.
«Украина опровергла причастность задержанного в Белоруссии журналиста к разведке», — сообщает Twitter Чистый лист.