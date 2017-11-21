В России зарождается целая индустрия переработки отходов — гендиректор «РТ-Инвест»

В Московской области появится четыре инновационных мусороперерабатывающих завода, об этом рассказал гендиректор акционерного общества «РТ-Инвест» Андрей Шипелов в эфире утреннего шоу радиоведущего Сергея Стиллавина на «Радио Маяк». Мощность предприятий составит 700 тысяч тонн. Заводы смогут вырабатывать электроэнергию за счет переработки твердых бытовых отходов, выработка будет составлять 70 МВт электрической мощности. Аналогичное предприятие появится в Татарстане, его мощность будет составлять 550 тысяч тонн.

«Это большой завод со сложной технологией. 2/3 занимают системы очистки. Как это выглядит? Прежде всего, это большой бункер, куда техника привозит мусор. Перед тем, как попасть на завод, мусор обязательно проходит сортировку. <…> Это очень сложное и высокотехнологичное предприятие», — объясняет Шипелов.

«Мусор попадает в котел и проходит обработку при температуре 1200 градусов. Газы, которые образовались, повторно дожигаются при температуре 860 градусов уже в реакторе. Дальше из реакторов они попадают в фильтры, где проходят аж три стадии [очистки], где удаляется совершенно все. Таким образом, в трубу попадает, по сути, только пар», — объяснил Шипелов.

Также Шипелов уточнил, что этот пар не будет иметь запаха.

«На выходе мы получаем парогазовый цикл. Пар попадает на турбину, турбина вращается и производит электроэнергию. Электроэнергия попадает в энергосистему страны», — сказал Шипелов.

Кроме того, отходы, которые образуются после переработки мусора, можно использовать в строительстве. Например, в Японии из них делают целые острова. Также фракции используются при строительстве дорог.

Появление заводов, уверен Шипелов, позволит создать дополнительные рабочие места и положительно скажется на российской экономике. Также он озвучил планы компании по объему инвестиций.

«Зарождается целая индустрия. Наш пилотный проект создает спрос внутри страны на производство оборудования заводов, это создание рабочих мест. Наша инвестпрограмма — это 150 миллиардов. Первая миссия — это экологическая миссия, необходимо предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Также мы стремимся создать российские предприятия, локализовать существенную часть оборудования. Мы долго изучали международный опыт, существует несколько компаний, которые производит такого класса оборудование», — рассказал Шипелов.

Всего в мире около 1500 заводов по переработке мусора, 500 из них построила компания японско-швейцарская компания «Hitachi Zosen Inova». Эти заводы есть во всех крупнейших городах мира. Компания является технологическим партнером «РТ-Инвест».

По словам Шипелова, АО «РТ-Инвест» долго вело переговоры с «Hitachi Zosen Inova», сторонам удалось договориться, что технология переработки ТБО будет принадлежать обеим сторонам.

«В совместном предприятии «Hitachi Zosen Inova» будет принадлежать лишь 8%, остальное — российским партнерам. 75 миллиардов рублей останется в экономике страны. 15% из этого котельное оборудование. Наш основной партнер по производству котлов «Атомэнергомаш», структурное подразделение «Росатома», то есть предприятия, на которых технический и экологический контроль находится на самом высоком уровне, и не только в нашей стране», — заключил Шипелов.

Гендиректор акционерного общества «РТ-Инвест» напомнил, что разработки и продукция «Росатома» пользуется спросом по всему миру.

Первые заводы будут построены в 2021 году. Все остальные будут готовы в 2022 году.

По аналогичному пути идут все цивилизованные страны, например, Швейцария. В европейском государстве завершилась масштабная реформа мусороперерабатывающей отрасли, для ее реализации потребовалось 20 лет. В настоящий момент 53% твердых бытовых отходов перерабатываются и используются повторно, 47% отходов используют для производства электрической энергии.

«Люди воспринимают это как благо и говорят, что счастливы, что у них есть такие технологии», — заметил Шипелов.

Завод фактически становится цивилизованной альтернативой полигонам ТБО. Спикер рассказал об опасностях, которые представляет собой традиционные для России полигоны и свалки.

«Закрытые полигоны, по сути, представляют собой биологический реактор. Мы можем посмотреть в любой мусорный бак и понять [что это за отходы]. Это и полиэтилен, и другие химические соединения. Сейчас упаковка стала очень сложная, она содержит до 10 слоев различных материалов. Внутри самого полигона, высота которого насчитывает по 20-30 этажей, температура составляет порядка 80 градусов. Происходит процесс брожения, под воздействием высоких температур — тление», — объясняет Шипелов.

Он также напомнил, что многие материалы, которые скапливаются на полигонах, могут разлагаться 300-500 лет. А в столичном регионе ежегодно образуется 11 миллионов тонн ТБО.