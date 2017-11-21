В Росатоме прокомментировали информацию о выбросах рутения-106 на Урале

Челябинск, 21 ноября. Пресс-служба расположенного в Челябинской области производственного объединения «Маяк», которое является одним из крупнейших в России предприятий по переработке радиоактивных материалов, не подтверждает сообщений Росгидрометцентра о повышенном уровне радиоактивного загрязнения из-за выброса рутения-106 на Южном Урале.

«В 2017 году источники из рутения-106 не производились, выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях. Радиационный фон в норме», — объявили в ПО «Маяк».

В производственном объединении особо подчеркнули, что на ПО «Маяк» уже долгие годы не выполнялись работы по выделению рутения-106 из отработанного ядерного топлива.

«Загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью ФГУП «ПО «Маяк», — сделали вывод атомщики.

Между тем, как сообщает Ura.ru, мнения жителей Челябинской области по поводу выбросов разделились — в то время как некоторые уверены, что выбросы имели место и в настоящее время жители региона находятся в смертельной опасности из-за радиоактивного рутения, другие отмечают — рост радиоактивности действительно был, однако он так и не превысил безопасного уровня. А некоторые жители Озерска, где находится ПО «Маяк», предлагают ничего не отрицать — и ежемесячно требовать деньги за вредность.