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Общество
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Россия
Заместитель Шойгу совершил рабочую поездку в Крым
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    Заместитель Шойгу совершил рабочую поездку в Крым

    11:34  21 Ноября 2017
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    Заместитель Шойгу совершил рабочую поездку в Крым

    Москва, 21 ноября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Дмитрий Булгаков проинспектировал войска Южного военного округа на территории Республики Крым.

    Военное ведомство России сообщило, что заместитель Шойгу проконтролировал выполнение поручений, которые были отданы по итогам проверки системы материально-технического обеспечения в июле текущего года. Генерал армии подвел итоги организации обеспечения танками и автотехникой с командованием автобронетанковой службы ВС РФ и руководящим составом военных округов.

    Заместитель министра проверил состояние автопарка, казарм, столовых и прочих объектов войскового хозяйства бригады морской пехоты и бригады береговой обороны Черноморского флота, отмечает департамент информации военного ведомства России.

    Заместитель Шойгу совершил рабочую поездку в Крым

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #крым #юво #дмирий булгаков
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