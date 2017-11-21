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Сечин рассказал, где будет находиться во время суда по делу Улюкаева
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    Сечин рассказал, где будет находиться во время суда по делу Улюкаева

    11:24  21 Ноября 2017
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    Сечин рассказал, где будет находиться во время суда по делу Улюкаева

    Москва, 21 ноября. Глава нефтегазовой компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что во время заседания суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева будет находиться в Ханты-Мансийском автономном округе.

    «Я здесь работаю. Я здесь завтра встречаюсь с губернатором, собираем коллектив, подводим итоги поездки премьера», — приводит РИА Новости ответ Сечина на вопрос, вернется ли он в Москву, чтобы присутствовать на заседании.

    Напомним, глава «Роснефти» является ключевым свидетелем стороны обвинения по делу экс-министра экономического развития Улюкаева. Сечин уже дважды проигнорировал заседания суда, где планировался его допрос. Ранее пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев сообщил, что Сечин пропустит и заседание 22 ноября, так как будет принимать премьер-министра Дмитрия Медведева на Кондинском месторождении.

    Отвечая на вопрос, когда именно он сможет принять участие в судебном процессе, Сечин заявил, что его главная обязанность — выполнять задачи президента «Роснефти», а для участия в заседании потребуется согласовать графики.   

    Автор: Федор Веснин
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    #улюкаев #сечин #процесс
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