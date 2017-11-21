Порошенко пообещал привести Украину в НАТО

Киев, 21 ноября. Украинский президент Петр Порошенко подтвердил свои планы привести страну в военно-политический блок НАТО. Об этом он сообщил в ходе выступления, приуроченного ко Дню десантника.

Новая украинская военная доктрина подразумевает курс Киева в Североатлантический альянс. По словам президента Петра Порошенко, Украина должна к 2020 году реформировать Вооруженные силы, чтобы они соответствовали ВС стран альянса.

«К членству в НАТО намерен привести Украину», — сказал украинский президент, его выступление транслировали украинские телеканалы.

По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, для вступления в блок Украине необходимо проделать большую работу. Многие эксперты полагают, что на приведение армии в соответствие может потребоваться не менее 20 лет.

Напомним, что в 2014 году украинский парламент внес поправки в законодательство, согласно которым Украина отказалась от внеблокового статуса. В 2016 году Киев определил вступление в Североатлантический альянс как одну из внешнеполитических задач.