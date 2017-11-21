Концерты группы «Моральный кодекс» отменены в двух городах Кузбасса

Кемерово, 21 ноября. Концерты группы «Моральный кодекс» отменили в двух города Кемеровской области.

Концерты группы «Моральный кодекс» не состоятся в Кемерове и Новокузнецке из-за отмены сибирского тура. Об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на концертное агентство «Арт Плюс».

Концерт в Кемерове должен был состояться 28 ноября в Государственной филармонии Кузбасса, а в Новокузнецке концерт был запланирован на 1 декабря, он должен был пройти в Новокузнецком драматическом театре. Стоимость билетов была от тысячи рублей.

Группа «Моральный кодекс» — российская рок-группа, которая существует с 1989 года. Коллектив выпустил шесть альбомов. Первый был выпущен в 1991 году. Релиз последней пластинки «Зима» состоялся в феврале 2014 года.