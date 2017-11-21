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Концерты группы «Моральный кодекс» отменены в двух городах Кузбасса
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    Концерты группы «Моральный кодекс» отменены в двух городах Кузбасса

    11:13  21 Ноября 2017  /обновлено: 11:13  21 Ноября 2017
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    Концерты группы «Моральный кодекс» отменены в двух городах Кузбасса

    Кемерово, 21 ноября. Концерты группы «Моральный кодекс» отменили в двух города Кемеровской области.

    Концерты группы «Моральный кодекс» не состоятся в Кемерове и Новокузнецке из-за отмены сибирского тура. Об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на концертное агентство «Арт Плюс».

    Концерт в Кемерове должен был состояться 28 ноября в Государственной филармонии Кузбасса, а в Новокузнецке концерт был запланирован на 1 декабря, он должен был пройти в Новокузнецком драматическом театре. Стоимость билетов была от тысячи рублей.

    Группа «Моральный кодекс» — российская рок-группа, которая существует с 1989 года. Коллектив выпустил шесть альбомов. Первый был выпущен в 1991 году. Релиз последней пластинки «Зима» состоялся в феврале 2014 года.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кузбасс #кемерово #новокузнецк #кемеровская область #моральный кодекс
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