Сирия: военнослужащие РФ обеспечили безопасность трем гумконвоям в провинции Даръа

Москва, 21 ноября. Министерство обороны России сообщило о безопасном прохождении трех гуманитарных колонн в провинцию Даръа.

Российские военные полицейские обеспечили безопасное движение трем гуманитарным конвоям в напряженных районах провинции Даръа. Колонны доставили местным жителям города Музейриб крупные партии лекарственных препаратов и продуктов питания. Военные врачи оказали медицинскую помощь 71 сирийцу.

Отмечается, что сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон продолжают вести переговоры с лидерами вооруженных формирований о присоединении к процессу перемирия. На данный момент к режиму прекращения боевых действий присоединились 234 формирования и 2276 населенных пунктов.