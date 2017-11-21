Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пермскую студентку, пропавшую три дня назад, нашли мертвой
Новости Сирии
Сирия: военнослужащие РФ обеспечили безопасность трем гумконвоям в провинции Даръа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: военнослужащие РФ обеспечили безопасность трем гумконвоям в провинции Даръа

    11:13  21 Ноября 2017
    34

    Сирия: военнослужащие РФ обеспечили безопасность трем гумконвоям в провинции Даръа

    Москва, 21 ноября. Министерство обороны России сообщило о безопасном прохождении трех гуманитарных колонн в провинцию Даръа.

    Российские военные полицейские обеспечили безопасное движение трем гуманитарным конвоям в напряженных районах провинции Даръа. Колонны доставили местным жителям города Музейриб крупные партии лекарственных препаратов и продуктов питания. Военные врачи оказали медицинскую помощь 71 сирийцу.

    Отмечается, что сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон продолжают вести переговоры с лидерами вооруженных формирований о присоединении к процессу перемирия. На данный момент к режиму прекращения боевых действий присоединились 234 формирования и 2276 населенных пунктов.

    Сирия: военнослужащие РФ обеспечили безопасность трем гумконвоям в провинции Даръа

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #гумпомощь #даръа #военная полиция
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть