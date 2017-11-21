Порошенко посчитал погибших в Донбассе десантников

Киев, 21 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донбассе за время военной операции погибли 469 десантников.

Об этом президент Украины сообщил во время выступления в центре Киева по случаю Дня десантника.

Ранее Минобороны Украины рассказало, как десантники ВСУ повышают свои боевые навыки в зоне проведения военной операции в Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из воинских частей в Донбассе из-за неосторожного обращения с печным оборудованием погибли трое украинских военных.