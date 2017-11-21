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Украина
Порошенко посчитал погибших в Донбассе десантников
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    Порошенко посчитал погибших в Донбассе десантников

    11:20  21 Ноября 2017
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    Порошенко посчитал погибших в Донбассе десантников

    Киев, 21 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донбассе за время военной операции погибли 469 десантников.

    Об этом президент Украины сообщил во время выступления в центре Киева по случаю Дня десантника.

    Ранее Минобороны Украины рассказало, как десантники ВСУ повышают свои боевые навыки в зоне проведения военной операции в Донбассе.

    Напомним, ранее сообщалось, что в одной из воинских частей в Донбассе из-за неосторожного обращения с печным оборудованием погибли трое украинских военных.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #порошенко #погибшие
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