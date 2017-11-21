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Происшествия
Пермскую студентку, пропавшую три дня назад, нашли мертвой
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Видеодайджест новостей, утро 21 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 21 ноября 2017 года

    Разрушенную коалицией США Ракку сняли на видео.
    11:12 21 Ноября 2017
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    Разрушенную коалицией США Ракку сняли на видео

    Видеодайджест новостей, утро 21 ноября 2017 года

    На пленке запечатлен разрушенный главный мост города. По заявлению источника ФАН самолеты международной коалиции во главе с США целенаправленно уничтожали инфраструктуру Ракки в ходе военной операции против «Исламского государства»1 (запрещенного в России).
    Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сравнил операцию коалиции США с бомбардировками Дрездена, стертого с лица земли англо-американской авиацией в годы Второй Мировой войны.
     

    США заблокировали заявление СБ ООН по обстрелу посольства РФ в Дамаске

    Видеодайджест новостей, утро 21 ноября 2017 года

    США заблокировали в Совете Безопасности ООН предложенное Россией заявление, в котором осуждался обстрел российского посольства в Дамаске, сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.
    Стржижовский отметил, что это далеко не первый случай, когда «лидеры так называемой коалиции демонстрируют двойные стандарты» в отношении атак террористов на российские заграничные учреждения.
    В МИД России заявили, что атака террористов на консульство России в Дамаске является провокацией и никак не повлияет на решимость Москвы завершить уничтожение террористов в Сирии.
     

    Соглашение о безвизе

    Видеодайджест новостей, утро 21 ноября 2017 года

    Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в ближайшее время собирается подписать соглашения об установлении безвизового режима с целым рядом стран.
    Это заявление он сделал во время поездки в Днепропетровскую область.
    По словам Порошенко договоры о безвизовом режиме пересечения границы будут заключены со странами, которые «очень важны для Украины». При этом он не уточнил, с какими именно странами будут заключены соглашения.
     

    Задержанный в Минске украинский журналист признался в шпионаже

    Видеодайджест новостей, утро 21 ноября 2017 года

    Задержанный на территории Белоруссии украинский подданный Павел Шаройко сознался в том, что является кадровым сотрудником разведки Украины. Об этом сообщил официальный представитель комитета госбезопасности Белоруссии Дмитрий Побяржин. По словам Дмитрия Побяржина, должность журналиста национальной общественной радиокомпании для разведчика Шаройко была придумана с учетом опыта его работы на посту начальника пресс-службы Главного управления разведки министерства обороны Украины.
    Телевидение Белоруссии опубликовало кадры с допроса, где Павел Шаройко сообщил имя своего куратора по разведдеятельности - Игоря Скворцова - советника посольства Украины в Белоруссии.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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