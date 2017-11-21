Видеодайджест новостей, утро 21 ноября 2017 года

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сравнил операцию коалиции США с бомбардировками Дрездена, стертого с лица земли англо-американской авиацией в годы Второй Мировой войны.

США заблокировали заявление СБ ООН по обстрелу посольства РФ в Дамаске

США заблокировали в Совете Безопасности ООН предложенное Россией заявление, в котором осуждался обстрел российского посольства в Дамаске, сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Стржижовский отметил, что это далеко не первый случай, когда «лидеры так называемой коалиции демонстрируют двойные стандарты» в отношении атак террористов на российские заграничные учреждения.

В МИД России заявили, что атака террористов на консульство России в Дамаске является провокацией и никак не повлияет на решимость Москвы завершить уничтожение террористов в Сирии.