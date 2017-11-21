Видеодайджест новостей, утро 21 ноября 2017 года

Разрушенную коалицией США Ракку сняли на видео
На пленке запечатлен
разрушенный главный мост города. По заявлению источника ФАН самолеты международной коалиции во главе с США целенаправленно уничтожали инфраструктуру Ракки в ходе военной операции против «Исламского государства»1
(запрещенного в России).
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сравнил операцию коалиции США с бомбардировками Дрездена, стертого с лица земли англо-американской авиацией в годы Второй Мировой войны.
США заблокировали заявление СБ ООН по обстрелу посольства РФ в Дамаске
США заблокировали
в Совете Безопасности ООН предложенное Россией заявление, в котором осуждался обстрел российского посольства в Дамаске, сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.
Стржижовский отметил, что это далеко не первый случай, когда «лидеры так называемой коалиции демонстрируют двойные стандарты» в отношении атак террористов на российские заграничные учреждения.
В МИД России заявили, что атака террористов на консульство России в Дамаске является провокацией и никак не повлияет на решимость Москвы завершить уничтожение террористов в Сирии.
Соглашение о безвизе
Президент Украины Пётр Порошенко заявил
, что в ближайшее время собирается подписать соглашения об установлении безвизового режима с целым рядом стран.
Это заявление он сделал во время поездки в Днепропетровскую область.
По словам Порошенко договоры о безвизовом режиме пересечения границы будут заключены со странами, которые «очень важны для Украины». При этом он не уточнил, с какими именно странами будут заключены соглашения.
Задержанный в Минске украинский журналист признался в шпионаже
Задержанный на территории Белоруссии украинский подданный Павел Шаройко сознался в том, что является кадровым сотрудником разведки Украины. Об этом сообщил официальный представитель комитета госбезопасности Белоруссии Дмитрий Побяржин. По словам Дмитрия Побяржина, должность
журналиста национальной общественной радиокомпании для разведчика Шаройко была придумана с учетом опыта его работы на посту начальника пресс-службы Главного управления разведки министерства обороны Украины.
Телевидение Белоруссии опубликовало кадры с допроса, где Павел Шаройко сообщил имя своего куратора по разведдеятельности - Игоря Скворцова - советника посольства Украины в Белоруссии.
1 Организация запрещена на территории РФ.