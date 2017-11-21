Лавров: США используют террористов в Сирии для достижения собственных целей

Ереван, 21 ноября. Соединенные Штаты продолжают использовать действующие в Сирии террористические группировки для достижения собственных целей. С соответствующим заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Москве и Вашингтону удалось наладить устойчивое взаимодействие по различным сирийским темам, однако «есть большие проблемы» по вопросам осуждения террористов и действий террористических группировок.

«Есть сведения о том, что США нет-нет да и используют экстремистские группировки, которых необходимо изолировать и уничтожать, в своих целях, продвигая свою повестку дня, — заявил Лавров, — вопреки заверениям, что единственное, для чего американцы работают в Сирии, — это уничтожение террористических группировок».

Напомним, ранее в ходе встречи между президентами Путиным и Асадом в Сочи было объявлено, что на данный момент силы террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) в Сирии разбиты и власти САР должны направить усилия на политический диалог с оппозицией.

1 Организация запрещена на территории РФ.