Лавров заявил о предстоящих контактах с США по Сирии

Москва, 21 ноября. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о предстоящих контактах с руководством Госдепартамента США для обсуждения ситуации по Сирии.

Сергей Лавров заявил о предстоящих контактах с американским внешнеполитическим ведомством по вопросу действий США в Сирии. По словам главы российского дипломатического министерства, США нередко используют экстремистов в своих целях, несмотря на озвученную ранее позицию по борьбе с терроризмом.

«Есть сведения о том, что США нет-нет, да и используют экстремистские группировки, которых необходимо изолировать и уничтожать, в своих целях, продвигая свою повестку дня вопреки заверениям, что единственное, для чего американцы в Сирии, — это уничтожение террористических группировок», — сказал высокопоставленный дипломат Сергей Лавров.

Он отметил, что в ближайшие дни будут продолжены контакты с руководством Госдепартамента США для обсуждения этой темы. Ранее сообщалось, что российские военные обеспечили доставку гумпомощи и медикаментов в провинцию Даръа в Сирии.