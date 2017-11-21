Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Госдума может разрешить учителям делать уколы в экстренных ситуациях
Новости Сирии
Лавров заявил о предстоящих контактах с США по Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров заявил о предстоящих контактах с США по Сирии

    10:59  21 Ноября 2017  /обновлено: 11:33  21 Ноября 2017
    84

    Лавров заявил о предстоящих контактах с США по Сирии

    Москва, 21 ноября. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о предстоящих контактах с руководством Госдепартамента США для обсуждения ситуации по Сирии. 

    Сергей Лавров заявил о предстоящих контактах с американским внешнеполитическим ведомством по вопросу действий США в Сирии. По словам главы российского дипломатического министерства, США нередко используют экстремистов в своих целях, несмотря на озвученную ранее позицию по борьбе с терроризмом. 

    «Есть сведения о том, что США нет-нет, да и используют экстремистские группировки, которых необходимо изолировать и уничтожать, в своих целях, продвигая свою повестку дня вопреки заверениям, что единственное, для чего американцы в Сирии, — это уничтожение террористических группировок», — сказал высокопоставленный дипломат Сергей Лавров. 

    Он отметил, что в ближайшие дни будут продолжены контакты с руководством Госдепартамента США для обсуждения этой темы. Ранее сообщалось, что российские военные обеспечили доставку гумпомощи и медикаментов в провинцию Даръа в Сирии.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #лавров
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть