Мертвую пятилетнюю девочку нашли в стиральной машине в Магадане

Магадан, 21 ноября. Обстоятельства гибели пятилетней девочки, тело которой нашли в стиральной машине в Магадане, выясняют следователи.

О трагедии сообщили в СУ СК РФ по Магаданской области. По предварительным данным, накануне ребенок в течение шести часов находился в квартире один. В районе 18.00 вернувшиеся родственники нашли ее безжизненное тело в стиральной машине.

В СУ СК РФ считают, что наиболее вероятной причиной смерти малышки явилась механическая асфиксия в замкнутом пространстве. Окончательный вывод будет сделан после судебной медицинской экспертизы.



