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Происшествия
Мертвую пятилетнюю девочку нашли в стиральной машине в Магадане
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    Мертвую пятилетнюю девочку нашли в стиральной машине в Магадане

    11:02  21 Ноября 2017
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    Мертвую пятилетнюю девочку нашли в стиральной машине в Магадане

    Магадан, 21 ноября. Обстоятельства гибели пятилетней девочки, тело которой нашли в стиральной машине в Магадане, выясняют следователи.

    О трагедии сообщили в СУ СК РФ по Магаданской области. По предварительным данным, накануне ребенок в течение шести часов находился в квартире один. В районе 18.00 вернувшиеся родственники нашли ее безжизненное тело в стиральной машине.

    В СУ СК РФ считают, что наиболее вероятной причиной смерти малышки явилась механическая асфиксия в замкнутом пространстве. Окончательный вывод будет сделан после судебной медицинской экспертизы.


     

    Автор: Алексей Громов
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    #магадан #смерть #ск рф #девочка
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