Россия не удивлена, что США не осудили атаку посольства РФ в Дамаске — Лавров

Москва, 21 ноября. Россия не удивлена, что США отказались поддерживать заявление СБ ООН с осуждением атаки посольства РФ в Дамаске. Об этом заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.

По словам российского министра, что касается отказа Вашингтона поддержать заявление Совета Безопасности с осуждением атаки посольства России и сирийской столице, то это не вызывает никакого удивления.

«Честно говоря, я не удивлен, потому что это далеко не в первый раз», — отметил глава дипломатического ведомства.

Лавров отметил, что были случаи, когда российское посольство подвергалось сильным обстрелам, когда снаряды падали на территории дипломатической миссии. Однако американская сторона игнорирует эти грубейшие нарушения, подчеркнул он.