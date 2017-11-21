Киркоров объяснил, почему отказался вступать в «Команду Путина»

Москва, 21 ноября. Российский эстрадный певец Филипп Киркоров считает, что поддерживает президента РФ Владимира Путина своей деятельностью и концертами, поэтому от вступления в создаваемое хоккеистом Александром Овечкиным движение Putin Team он отказался.

«Я, может быть, не вхожу в этот «тим», но для меня само участие в том, что я делаю, в стране, которой руководит наш президент, это уже и есть «тим» для меня. Я в пуле президентском! Пусть официально, неофициально, но я представляю его интересы, гастролируя по всей стране, приезжая в Крым», — заявил певец.

Киркоров отметил, что он против «присоединений», а в поддержке самое важное – быть духом с российским лидером, верить в него, любить, уважать и поддерживать на выборах, что певец, по его словам, и делает на протяжении долгих лет.

Киркоров также рассказал РИА Новости, что в случае выдвижения Путина в качестве кандидата на выборах президента России в марте 2018 года не станет менять своих сформировавшихся политических предпочтений и отдаст свой голос за действующего главу государства.

«Я не флюгер, я не меняю ни политических пристрастий, ни человеческих», — подчеркнул он.

Напомним, 2 ноября в своем Instagram российский хоккеист Александр Овечкин объявил о создании «Команды Путина» (Putin Team) – неполитическом движении в поддержку российского лидера. В Кремле инициативу спортсмена одобрили, хотя отметили, что не знают, как Овечкин собирается реализовывать свою идею.

К «Команде Путина» уже присоединились ряд российских общественных деятелей и спортсменов. Среди них – баскетбольный тренер Евгений Гомельский, шахматист Сергей Карякин, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и бослеист Алексей Воевода.