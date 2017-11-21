Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в Алеппо и Дамаске

Москва, 21 ноября. Военное ведомство России зафиксировало пять случаев стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки режим прекращения боевых действий нарушался в провинциях Алеппо (3) и Дамаск (2). Анкара заявила о десяти случаях стрельбы в провинциях Дамаск (7) и Алеппо (3).

Министерство обороны РФ расценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Нарушения режима прекращения огня происходили в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (оба формирования запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.