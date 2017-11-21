Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Госдума может разрешить учителям делать уколы в экстренных ситуациях
Новости Сирии
Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в Алеппо и Дамаске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в Алеппо и Дамаске

    11:00  21 Ноября 2017
    89

    Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в Алеппо и Дамаске

    Москва, 21 ноября. Военное ведомство России зафиксировало пять случаев стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

    По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки режим прекращения боевых действий нарушался в провинциях Алеппо (3) и Дамаск (2). Анкара заявила о десяти случаях стрельбы в провинциях Дамаск (7) и Алеппо (3).

    Министерство обороны РФ расценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Нарушения режима прекращения огня происходили в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (оба формирования запрещены в России).

    Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в Алеппо и Дамаске

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #дамаск #перемирие
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть