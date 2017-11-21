Заколотить туалеты: в Киеве рассказали, как Рада сможет принять закон о реинтеграции Донбасса

Киев, 21 ноября. Для того чтобы Верховная рада Украины без каких-либо провокаций приняла законопроект о реинтеграции территорий Донецкой и Луганской областей, необходимо забаррикадировать все туалеты, где зажигали дымовые шашки народные депутаты, которые выступали против документа при его первом чтении. Об этом заявил украинский чиновник Георгий Тука.

«Если не заколотят туалеты, то эти «мальчиши-плохиши», «юные пионеры» опять какую-нибудь мелкую гадость приготовят», — заявил он.

При этом он уточнил, что нет никаких оснований для того, чтобы голосование по данному закону прошло нецивилизованно. Впрочем, Тука добавил, что депутаты, которые выступают против закона, могут сделать шоу на ровном месте.

«Естественно, если у шутов есть желание, то они способны сделать шоу из чего угодно. Если у них есть желание и настроение для этого, они это сделают», — заявил он.

Напомним, в конце октября Тука заявил, что процесс реинтеграции Донбасса уже стартовал.