Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пермскую студентку, пропавшую три дня назад, нашли мертвой
Украина
Заколотить туалеты: в Киеве рассказали, как Рада сможет принять закон о реинтеграции Донбасса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Заколотить туалеты: в Киеве рассказали, как Рада сможет принять закон о реинтеграции Донбасса

    11:27  21 Ноября 2017
    31

    Заколотить туалеты: в Киеве рассказали, как Рада сможет принять закон о реинтеграции Донбасса

    Киев, 21 ноября. Для того чтобы Верховная рада Украины без каких-либо провокаций приняла законопроект о реинтеграции территорий Донецкой и Луганской областей, необходимо забаррикадировать все туалеты, где зажигали дымовые шашки народные депутаты, которые выступали против документа при его первом чтении. Об этом заявил украинский чиновник Георгий Тука.

    «Если не заколотят туалеты, то эти «мальчиши-плохиши», «юные пионеры» опять какую-нибудь мелкую гадость приготовят», — заявил он. 

    Заколотить туалеты: в Киеве рассказали, как Рада сможет принять закон о реинтеграции Донбасса

    При этом он уточнил, что нет никаких оснований для того, чтобы голосование по данному закону прошло нецивилизованно. Впрочем, Тука добавил, что депутаты, которые выступают против закона, могут сделать шоу на ровном месте. 

    «Естественно, если у шутов есть желание, то они способны сделать шоу из чего угодно. Если у них есть желание и настроение для этого, они это сделают», — заявил он. 

    Напомним, в конце октября Тука заявил, что процесс реинтеграции Донбасса уже стартовал.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #донбасс #украина #лнр #верховная рада #тука #реинтеграция донбасса
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть