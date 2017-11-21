Багдасаров: Россия сыграла ключевую роль в спасении сирийской государственности

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия спасла Сирийскую Арабскую Республику как государство. Об этом сирийский лидер сказал в ходе визита в Сочи 20 ноября, где у него состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Владимир Путин и Башар Асад пришли к мнению, что война в Сирии близка к завершению и пора приступать к политическому урегулированию в этой стране.

Асад подчеркнул, что успех сирийской армии был бы невозможен без помощи Москвы, в первую очередь — российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ). По словам сирийского президента, именно операция ВКС РФ позволила продвинуть политическое урегулирование в Сирии. С Асадом солидарен и директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров: именно Россия сыграла ключевую роль в сохранении сирийской государственности.

«Да, Российская Федерация и ее вооруженные силы сыграли в этом ключевую роль, — отметил Семен Багдасаров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Напомню, два года назад правительство Сирии, несмотря на помощь «Хезболлы» и Ирана, контролировало не более 14% территории страны. Сейчас территория, которую контролирует официальный Дамаск, увеличилась в разы. Я бы не хотел называть конкретные цифры, потому что надо понять окончательно, как сложилось ситуация с зонами деэскалации, что происходит на курдской территории, но это уже, как говорится, детали».

По словам эксперта, факт остается фактом — война близка к завершению, ситуация в Сирии за два года операции ВКС РФ в этой стране изменилась кардинально. И одновременно выросло мастерство и оснащенность сирийской армии, что также произошло исключительно благодаря помощи России, — отметил востоковед.

«За эти два года в сирийской армии появились новые советники, были новые поставки техники, — напомнил Семен Багдасаров. — При помощи российских советников создан и полностью укомплектован Пятый корпус сирийской армии. Резко возросла обученность сирийских правительственных сил. И все это благодаря помощи России».

Впрочем, по словам эксперта, несмотря на достигнутые успехи, впереди в Сирии еще много работы.

«Война все-таки еще не закончена. На территории Сирии находится большое количество иностранных войск, которых никто не приглашал — американцы, турки и так далее. Есть более чем стотысячная армия курдов, в зонах деэскалации тоже куча всякого народа — так что полностью выводить войска еще рано», — отметил Семен Багдасаров.

Отметим, в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом президент России Владимир Путин подчеркнул, что проблема терроризма является глобальной, которую не удастся разрешить в ближайшем будущем, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля. В то же время Путин отметил готовность Асада работать со всеми, кто хочет мира для Сирии.

Башар Асад, в свою очередь, рассказал о больших военных и политических успехах, достигнутых в Сирии за последнее время. В частности, по словам Асада, многие районы Сирии не только очищены от террористов, но и вернулись к мирной жизни. Без этого политическое урегулирование в стране было бы невозможно, подчеркнул сирийский лидер.

Напомним, Россия оказывает военную помощь Сирии с сентября 2015 года. Основную роль в этой операции сыграли Воздушно-космические силы России (ВКС РФ). Также в операции против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1) на территории Сирии приняли участие корабли Военно-морского флота РФ. Кроме того, официальному Дамаску помогают российские военные советники.

1 Организация запрещена на территории РФ.