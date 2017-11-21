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Украина
Паника в Киеве: в случае войны между Украиной и РФ НАТО даже не успеет вмешаться
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    Паника в Киеве: в случае войны между Украиной и РФ НАТО даже не успеет вмешаться

    11:10  21 Ноября 2017
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    Паника в Киеве: в случае войны между Украиной и РФ НАТО даже не успеет вмешаться

    Киев, 21 ноября. Военные эксперты в Киеве признали — в случае, если теоретическое «нападение России на Украину», которым политики в Украине, Прибалтике и Европе пугают общество, действительно произойдет, страны НАТО не успеют помочь своим союзникам на Украине и Прибалтике, поскольку военная операция будет продолжаться не более двух-пяти дней. При этом многие страны НАТО могут и отказаться вступать в военный конфликт из-за какой-то там Украины.

    Такое мнение выразил на украинском телеканале замдиректора украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

    «Существует большое беспокойство о том, насколько есть политическая солидарность и готовность стран НАТО в самые короткие сроки начать военный ответ Российской Федерации», — признал Самусь.

    Паника в Киеве: в случае войны между Украиной и РФ НАТО даже не успеет вмешаться

    По мнению военного эксперта — эту же точку зрения ранее выразили аналитики американской корпорации RAND — в случае нападения на Прибалтику российская военная операция продлится не больше нескольких дней.

    «За это время, на самом деле, в НАТО могут только собраться лидеры стран для политических консультаций. Начинается обычный политический процесс, — уверен Самусь. — Я не уверен, что тому же Парижу, Берлину, Мадриду или Риму выгодно вмешиваться через два-три дня в войну Российской Федерации».

    Напомним, ранее российские политики неоднократно подчеркивали, что действия Минобороны РФ носят исключительно оборонительный характер — у России нет ни желания, ни повода для военных действий против Прибалтики и Украины, там нет целей для РФ. При этом, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, все подозрения в отношении российско-белорусских учений «Запад-2017» оказались беспочвенными — однако страны НАТО не убрали свои контингенты из Прибалтики.

    Паника в Киеве: в случае войны между Украиной и РФ НАТО даже не успеет вмешаться

    Автор: Валентин Меликов
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