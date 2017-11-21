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Депутат Швыткин: Россия стала «поставщиком стабильности» в Сирии
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    Депутат Швыткин: Россия стала «поставщиком стабильности» в Сирии

    11:26  21 Ноября 2017
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    Владимир Путин и Башар Асад

    Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что операция в Сирийской арабской республике близится к завершению.

    Россия не только спасла Сирию от разрушения, но и заявила всему миру о том, что является поставщиком стабильности для других, более слабых стран, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя Комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

    «Думаю, проблема терроризма имеет глобальный характер. До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — подчеркнул президент России.

    В свою очередь лидер Сирийской Арабской Республики отметил, что военная операция ВКС РФ позволила продвигать политическое урегулирование в стране.

    «Надо признать, что эта операция позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии. И тот процесс, который был запущен, — Россия способствовала его продвижению в различных направлениях, прежде всего, на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства», — заявил Асад.

    Юрий Швыткин

    «Это, безусловно, значимая встреча, потому что она проходила в период совещания командного состава вооруженных сил Российской Федерации. А это говорит о том, что наши военнослужащие сыграли очень серьезную роль в недопущении разорения и разрушения страны», — пояснил ситуацию Швыткин.

    Кроме того, депутат отметил значимость предстоящего конгресса национального диалога Сирии. По его мнению, он станет толчком для дальнейшего переговорного процесса с другими международными игроками.

    «Не случайно Владимир Путин заявил, что будет разговаривать с США, а также Катаром и другими государствами Ближнего Востока. Простыми словами, Российская Федерация не только спасла Сирию от разрушения, но и заявила всему миру о том, что является поставщиком стабильности для слабых стран. Москва сохранила территории, нефтяные месторождения САР и при этом не претендует, как некоторые страны, на ее богатства. Вместе с тем, сегодня показательно, что Москва является примером страны, которая занимается политическим урегулированием в рамках конгресса национального диалога Сирии», — продолжает народный избранник.

    Владимир Путин и Башар Асад

    Напомним, во время встречи Владимир Путин также представил Башара Асада руководству Министерства обороны и Генерального штаба России. Как отметил сенатор Франц Клинцевич, встреча лидеров стала колоссальным прорывом в процессе военно-политической стабилизации обстановки в Сирии.

    Автор: Сергей Гагарин
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