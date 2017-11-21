Радикалы спалили в центре Киева плакат с женой Медведчука

Киев, 21 ноября. Плакат с Оксаной Марченко, супругой лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, сожгли в Киеве в день третьей годовщины Майдана.

Плакат с Марченко был размещен на входе на стадион имени Валерия Лобановского. «Празднуя» третью годовщину Майдана, украинские радикалы подожгли его. Свои действия они объяснили тем, что Оксана Марченко якобы является «кумой» президента России Владимира Путина.

Сторонники Майдана заявили, что дочь Марченко и Медведчука – крестница российского лидера, поэтому плакат с Оксаной Марченко они посчитали «троллингом» и спалили его, сообщают украинские СМИ.

Оксана Марченко не только супруга Медведчука, но и телеведущая. Баннер с ее фотографией рекламировал запуск нового реалити-шоу на одном из украинских каналов, в котором команда телепроекта будет строить дома семьям, нуждающимся в жилье.