ВВС США пожаловались на невозможность следить за ВКС РФ в Сирии

Аль-Дафра, 21 ноября. Командир 95-й истребительной эскадрильи ВВС США заявил, что многоцелевые самолеты пятого поколения F-22 «Raptor» не способны эффективно отслеживать российские ВКС в Сирии.

Западное издание Aviation Week сообщило о высказывании командира американской эскадрильи, базирующейся в Аль-Дафре (ОАЭ), не раскрывая фамилии военнослужащего. Командир отметил, что в результате боевых действий кольцо вокруг боевиков неуклонно «сжимается» и российские самолеты все чаще оказываются рядом с американскими истребителями.

Американский летчик отметил, что F-22 не обладает достаточным набором оптических и инфракрасных устройств, которые позволяли бы в ночное время суток определять тип и принадлежность самолета, находящегося около сил США. Кроме того «Raptor» не обладает возможностью самостоятельно передавать тактическую информацию через систему обмена данными. Американским пилотам приходится просто пересказывать по рации то, что они видят.