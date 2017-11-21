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Политика
Сенатор о школьнике из ЯНАО: Он поставил на одну доску агрессора и защитника
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    Сенатор о школьнике из ЯНАО: Он поставил на одну доску агрессора и защитника

    10:59  21 Ноября 2017
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    Сенатор о школьнике из ЯНАО: Он поставил на одну доску агрессора и защитника

    Российский школьник из ЯНАО, который выступал в парламенте Германии, рассказал о судьбе «невинного солдата вермахта», принимавшего участие в Сталинградской битве. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Школьник из Нового Уренгоя в своей речи в Бундестаге поведал о судьбе немецкого солдата, биографию которого, по словам подростка, он изучал из открытых источников. Немецкий военнослужащий, как сообщил мальчик, попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой, поскольку «умер от тяжелых условий плена». Изучая биографию этого солдата, школьник посетил «захоронения солдат вермахта», где, по его словам, «увидел невинно погибших людей, многие из которых хотели жить мирно и не желали воевать».

    Политический акт

    Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН речь российского школьника из ЯНАО в немецком парламенте.

    «Сейчас главное не травить мальчика, потому что ребенок в таком возрасте говорит то, что он слышит от взрослых. Он еще сам не знает картину мира. В его речи были несколько неудачных пассажей. По сути, он поставил на одну доску агрессора и защитника. В этом главная проблема. Поэтому у меня претензия не к мальчику. Он искренне хотел осудить жестокости войны. Но вот взрослые люди, которые, наверняка, и видели его выступление, и с ним его речь обсуждали, и готовили мероприятие, должны нести полную ответственность. Потому что это не междусобойчик. Здесь самое важное то, что это выступление в немецком парламенте превращается в политический акт. Хотя и выступают дети, но они из другой страны, которая воевала с Германией. Эти дети являются наследниками тех людей, которые погибали в этой войне. Поэтому здесь каждое слово уже сразу политизировано. Хотим мы того или нет», — пояснил Олег Морозов.

    Сенатор о школьнике из ЯНАО: Он поставил на одну доску агрессора и защитника

    Сенатор отметил, что и руководство школы, и руководство субъекта Российской Федерации, и руководство компании («Газпром») должны сесть и провести разбор полетов, сделать работу над ошибками.

    Как ранее сообщала «Газета.ru», мать школьника из ЯНАО помогала писать ему речь для бундестага.

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #германия #бундестаг
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