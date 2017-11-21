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Общество
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Россия
Зарядки для электромобилей появятся в помещениях и на открытых парковках в России
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    Зарядки для электромобилей появятся в помещениях и на открытых парковках в России

    10:34  21 Ноября 2017
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    Зарядки для электромобилей появятся в помещениях и на открытых парковках в России

    Москва, 21 ноября. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила противопожарного режима, касающихся зарядки электромобилей.

    Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабинета министров, электромобили теперь можно будет заряжать в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения транспорта.

    Подобные меры позволят устранить барьеры развития зарядной инфраструктуры для электромобилей, отмечается в документе. 

    По подсчетам агентства «Автостат», число электрокаров в России на 1 июля 2017 года превысило одну тысячу единиц. Большая часть автомобилей зафиксирована в Москве и Подмосковье. Лидирует в списке модель Nissan Leaf.

    Ранее сообщалось, что российско-японское предприятие «Прометей» планирует начать производство электромобилей в 2019 году.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #электромобиль #зарядка #инфраструктура
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