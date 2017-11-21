Зарядки для электромобилей появятся в помещениях и на открытых парковках в России

Москва, 21 ноября. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила противопожарного режима, касающихся зарядки электромобилей.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабинета министров, электромобили теперь можно будет заряжать в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения транспорта.

Подобные меры позволят устранить барьеры развития зарядной инфраструктуры для электромобилей, отмечается в документе.

По подсчетам агентства «Автостат», число электрокаров в России на 1 июля 2017 года превысило одну тысячу единиц. Большая часть автомобилей зафиксирована в Москве и Подмосковье. Лидирует в списке модель Nissan Leaf.

Ранее сообщалось, что российско-японское предприятие «Прометей» планирует начать производство электромобилей в 2019 году.