Шовинизм полов и «русская угроза»: Роман Носиков о последних днях демократии

В последнее время для российского потребителя западных новостей наиболее удивительны в основном две темы. Первая — вездесущая русская угроза и «рука Москвы». Вторая — гендерное равенство, которое вот-вот кончится принудительной ампутацией мужских половых органов, с последующим получением их в аренду по разрешению государства и местного феминистского бюро на трех бланках.

По какой-то причине западным политикам невероятно важно обеспечить равенство именно в области гендеров.

Почему?

Круши их и топчи

Вопрос о гендерах в его нынешнем — идиотском — виде впервые, пожалуй, был поставлен в 1955 году. Это сделал американский психолог Джон Мани, занимавшийся проблематикой сексуальной идентичности. Согласно его гипотезе, пол — это не данность, а навязанная воспитанием и обществом роль, которая может быть любой. Мол, если мальчика воспитывать не как мальчика, а как девочку, то он вырастет нормальной девочкой. И наоборот.

Проводились им и эксперименты в этой области. Однажды к нему обратились родители восьмимесячного мальчика, половые органы которого были уничтожены в результате несчастного случая. Согласно советам Мани, мальчику сделали операцию по смене пола и начали воспитывать как девочку. За судьбой пациента Мани не следил, но во всех своих книгах рассказывал об этой истории как о своем грандиозном успехе.

Правда, спустя 20 лет выяснилось, что «девочка» выросла, женилась на женщине и завела трех приемных детей. И что она — мужчина. И что он терпеть не может Мани, который испортил «ей» 14 лет жизни своим враньем.

Мани историю этого «успеха» из своих книг изъял. Просто умолчал об этом случае и продолжил своим проповеди о гендере как о навязанной роли.

Дело в том, что теория гендера как навязанной роли, как и теория «русской угрозы», — очень подходит сразу для нескольких техник управления обществом. Техник, обеспечивающих свертывание традиционной европейской демократии.

Когда европейский и американский истеблишмент прямо на наших глазах под крики о русской угрозе и гендерном равенстве крушит собственные демократические институты и топчет свои же демократические ценности, нам кажется, что это чрезмерная плата за мании и страхи. Но это не так.

Они знают, что делают. И гендерное равенство, и «русская угроза» — это химеры, которые специально создаются истеблишментом и СМИ, чтобы свернуть демократию на Западе. Демократия их более не удовлетворяет в качестве формы управления. А мы — всего лишь предлог.

Заменяя Бога

Педалирование гендерного вопроса, введение гендерно нейтрального воспитания и обучения невероятно удобно для организации диктатуры.

Во-первых, это уничтожает как идентичность, так и убеждения. Человека, которого можно убедить в том, что пол — это убеждения, можно убедить в чем угодно. Если человек не имеет даже своего пола, то убеждений он не сможет иметь и подавно.

Дело в том, что пол — это не только биология, способность зачинать или рожать детей. Пол — это связанные с природой продолжения рода и гормональной системой биологическое назначение, а следовательно и социальная роль, а следовательно и культура. А следовательно, и мировоззрение.

Нет пола — нет культуры. Нет пола — нет целостной картины мира.

А культура — это не только и не столько умение отличать салатные вилки от рыбных. Главное назначение культуры — отличать добро от зла во всем многообразии мира. Доблесть — от трусости, верность — от предательства, любовь — от эгоизма.

Отняв все эти абстракции, им можно присваивать абсолютно любое содержание. И потом менять его в любой момент в связи с «новыми открытиями ученых». Менять привязанности, назначать убеждения — быть для жертвы единственным источником самоуважения и идентичности.

Заменять собой Бога.

Равенство второй свежести

Кроме того, концепция гендера, в соединении с концепцией прав человека и ребенка, — идеальная фабрика репрессий в отношении тех, кто отказывается создавать свою идентичность по спущенным сверху лекалам.

Если вы навязываете своему сыну мужской гендер, сами ведете себя в соответствии с биологическим полом и осуждаете противоположное поведение, значит вы — не благонадежны. Вы не лояльны. Вы много о себе думаете. Вы — будущая жертва.

Неудивительно что орудие, при помощи которого можно назначать идентичность и легализовывать репрессии с травлей, стало прекрасным помощником в классовой борьбе.

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Борьба за равенство полов, борьба за равенство гендеров, борьба за туалеты для среднего пола, за льготы для трансвеститов и гей-супругов-усыновителей — все это идеальный суррогат борьбы за то самое настоящее равенство, которое нам всем нужно. Я говорю о равенстве перед законом, о равенстве в доступе к образованию, к медицине. О равенстве в шансах на доступ к социальным лифтам. И даже на справедливое неравенство — богаче должен быть тот, кто полезнее для общества.

Так вот, всю эту ерунду можно затмить и отменить яркой борьбой за права ЛГБТ. Причем если настоящую борьбу за равенство вел рабочий против капиталиста, то эту «борьбу за равенство» ведут капиталисты против рабочего большинства с помощью специально выращенного, радикализированного и прирученного боевого меньшинства.

Это идеальное оружие травли красных — евролеваками.

Ты только начал говорить о том, что у тебя трое детей и каждому нужна медстраховка, а жене — отпуск по уходу за ними, как тебе выкатывают требование бороться сначала за права трансгендеров, а уж потом говорить про медстраховку. А иначе ты — шовинист, гендерная свинья и нацист.

Разве можно было капиталу упустить такой молоток, которым в любой момент можно ударить по голове любой профсоюз, любого рабочего?

Сброс балласта

Теория заговора, говорящая о том, что злые капиталисты хотят с помощью гомосексуализма и распутства, а также гендерного безумия уничтожить все человечество и оставить в живых только «Золотой миллиард», наталкивается на одно крохотное, но непреодолимое противоречие.

Вы можете сколько угодно рассказывать негру из Сомали о том, что он, мужик с автоматом, — девочка в душе. Но вы не сможете это внушить не только ему, но даже вполне европейскому турку, если он, конечно, не пятое поколение с момента переселения в Германию.

Вся эта галиматья действует только на сам «Золотой миллиард». На креаклов, хипстеров, крафтбирдринкеров и барбершоперов. То есть на паразитов. На дорогостоящих паразитов.

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Таким образом, если быть логичными, оставаясь в рамках конспирологии, нам следует признать, что технология гендерного безумия — это технология подчинения и уничтожения лишних ртов, затесавшихся в «Золотой миллиард». Сброс балласта.

А их место займут турки, негры, арабы и восточноевропейцы, которые мало просят и много работают.

Оптимизация.

«Да это же маразм какой-то! — может воскликнуть наивный читатель. — Как может мальчик быть девочкой, девочка — мальчиком и оба они, если захотят, будут никем? Как вообще можно быть никем?»

Но суть цивилизации в том, что никем быть очень важно. Никто — важный член цивилизованного европейского общества. Пустое место — вот класс, на который опирается современная цивилизация.

Если у вас ничего нет в штанах, а в голове ветер гуляет — вы и есть будущее. Именно на вас должны равняться все люди и народы, чтобы не путаться под ногами у тех, кто действительно строит новый мир, которым намерен владеть.