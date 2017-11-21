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Политика
МИД России обвинил Киев в неспособности дать отпор украинским радикалам
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    МИД России обвинил Киев в неспособности дать отпор украинским радикалам

    10:46  21 Ноября 2017
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    МИД России обвинил Киев в неспособности дать отпор украинским радикалам

    Москва, 21 ноября. В МИД России назвали кощунством осквернение вандалами Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Киеве. Тот факт, что виновные не найдены, говорит о попустительстве властей Украины, либо неспособности дать отпор радикалам. 

    В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали акт вандализма, который произошел 20 ноября в Киеве. Неизвестные залили цементом вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. В МИД рассматривают происшествие как кощунство по отношению к памяти погибших солдат. 

    «То, что подобная кощунственная акция происходит уже второй раз за месяц, а виновные до сих пор не найдены и не понесли наказания за осквернение памяти погибших в Великую Отечественную войну, говорит либо о преступном попустительстве со стороны киевских властей, либо об их малодушии и неспособности дать отпор распоясавшимся радикалам», — говорится в сообщении дипведомства. 

    Здесь подчеркивается, что и тот и другой варианты вызывает опасения за будущее Украины, поскольку в стране наблюдается расцвет неонацизма. В МИД России призвали обратить внимание на происходящее на Украине и осудить акты вандализма.

    Ранее в дипведомстве отметили, что Москва отслеживает состояние советских памятников на Украине и требует от украинских властей принятия мер в отношении злоумышленников.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #киев #украина #мид россии
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