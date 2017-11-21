Хмеймим: на авиабазе ВКС РФ идет строительство школ и детских садов

Москва, 21 ноября. Российский сенатор Франц Клинцевич рассказал о строительстве социальной инфраструктуры на военных базах в Сирии.

Первый замглавы комитета по безопасности и обороне Совета Федерации Франц Клинцевич сообщил, что на российских военных базах в Сирии, таких как «Хмеймим» и «Тартус» полным ходом идет строительство инфраструктуры для военнослужащих РФ и членов их семей. Строительство школ и детских садов является важным знаком, указывающим на приближение окончания войны, подчеркнул сенатор.

Клинцевич отметил, что после победы над террористами российские базы останутся в Сирии, однако личный состав будет, скорее всего, сокращен. Завершения военной операции в Сирийской арабской республике стоит ожидать уже к концу текущего года, считает сенатор.