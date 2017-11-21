Кадыров предложил передать прах Сталина Грузии и «вздохнуть полной грудью»

Грозный, 21 ноября. Президент Чечни Рамзан Кадыров призвал «проявить добрую волю» и передать останки Иосифа Сталина Грузии. Кроме того, он предложил захоронить тело Владимира Ленина и увековечить память о Никите Хрущеве.

Кадыров напомнил, что Грузия была частью Советского Союза, которым руководил Иосиф Сталин.

«Надо проявить добрую волю и отдать останки Сталина Грузии, чтобы у него на родине похоронили», — считает лидер Чечни.

По его мнению, это будет справедливо по отношению к Грузии. Кроме того, добавил Кадыров, россияне «вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул Россию».

Напомнил политик и о том, что уже не раз говорило необходимости похоронить Ленина.

«Хотя мне лично не жарко и не холодно от того, что он там находится», — признался он, подчеркнув, что не собирается задевать чьи-то чувства, «будь они политические или чисто человеческие».

Тем не менее, по мнению Кадырова, предать тело Ленина земле было бы правильным решением, а на его могиле поставить памятник.

«Никакие общественные организации или политические партии не должны пытаться узурпировать право на это решение», — подчеркнул он.

Высказался Кадыров и по вопросу установки памятника Никите Хрущеву, высказав убеждение, что решение об этом должны вынести российские власти. При этом, как отмечает телеканал 360, он назвал Хрущева человеком, внесшим «огромный вклад для торжества справедливости в отношении чеченцев и ингушей».