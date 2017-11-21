Киев, 21 ноября. По мнению простых военнослужащих, главной проблемой Вооруженных сил Украины является то, что после государственного переворота в 2014 году они сохранили старое руководство. В результате военным, которые 20 лет занимались исключительно расхищением армейских фондов и имущества, пришлось взять на себя управление силами ВСУ, брошенными против Донбасса.

«Британский волонтер сказал очень хорошую фразу: «Беда украинской армии в том, что ею командуют генералы, которые 20 лет пытались ее развалить», — заявил в беседе с украинским изданием «Цензор.НЕТ» командир пулеметного отряда ВСУ Николай Андрийчук.

По словам Андрийчука, рядовые военнослужащие, «которые на фронте уже три года, устали от этой странной войны». Несмотря на это, они верят, по словам пулеметчика, в то, что защищают Украину от войны — словно это Донбасс пришел с войной на Украину, а не ВСУ начали военные действия против несогласных с Евромайданом жителей Донбасса. Но в командование свое у них веры нет.

«Мы продолжаем стоять на позициях – не можем развернуться и уйти, потому что кто знает, что тут будет тогда твориться? Я, как та лошадь, которая тянет телегу, пока может», — сетует Андрийчук.

Напомним, даже высшее командование ВСУ было вынуждено признать факты многочисленных небоевых потерь в украинских войсках в Донбассе. При этом масштабы их поражают — в ходе конфликта между Киевом и непризнанными народными республиками Донбасса погибло меньше украинских военных, чем за то же время в небоевых условиях. Основные причины, по словам главы Минобороны Украины Степана Полторака — пьянство, болезни и нарушение правил безопасности.