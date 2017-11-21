В Госдуме ответили на речь ямальского школьника о «невинно погибших бойцах вермахта»

Москва, 21 ноября. Заместитель председателя комитета Государственной думы России по образованию и науке Борис Чернышов отреагировал на речь в немецком парламенте ямальского школьника, в которой юноша рассказал о «невинно погибших» военных вермахта.

По его словам, на сегодняшний день видна попытка исказить историческую реальность и представить события Великой Отечественной войны якобы как желание СССР «сделать нечто плохое с Германией».

Парламентарий подчеркнул, что молодое поколение «растет в этой парадигме», добавив, что молодые люди «видят совершенно другую историю другими глазами», передает RT.

Он напомнил, что «мальчик читал текст по бумажке, и преподаватели понимали, что он будет выступать в бундестаге».

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором было запечатлено выступление ямальского школьника в бундестаге. В ходе своей речи ученик рассказал о поразившей его истории солдата гитлеровской Германии, который «умер от тяжелых условий».

Кроме того, школьник сообщил, что был поражен после экскурсии на «захоронение невинно погибших солдат вермахта».