Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Госдума может разрешить учителям делать уколы в экстренных ситуациях
Новости Сирии
Сирия: жители провинции Даръа получили 2150 тонны гуманитарной помощи из РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: жители провинции Даръа получили 2150 тонны гуманитарной помощи из РФ

    10:27  21 Ноября 2017
    171

    Сирия: жители провинции Даръа получили 2150 тонны гуманитарной помощи из РФ

    Дамаск, 21 ноября. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии два года выполняют гуманитарную миссию в САР, поддерживая мирное население. Накануне офицеры выдали в населенном пункте Эль-Шакрахия провинции Даръа 500 пакетов с продуктами общим весом в 2150 тонны. 

    Сирия нуждается в полномасштабном восстановлении, а местные жители — в гуманитарной помощи. Поддержку сирийцам последние два года оказывает российский Центр по примирению враждующих сторон. За это время офицеры Центра с помощью военной полиции Минобороны России объехали всю Сирию.

    Одной из последних гуманитарных акций была раздача населению продуктов питания — сахара, риса, мясных консервов в населенном пункте Эль-Шакрахия провинции Даръа, что находится в 34 км от Дамаска. Российские офицеры выдали 500 пакетов с продуктами, общий вес которых составил 2150 т.  Медики осмотрели 101 сирийца, включая 22 ребенка, пишет «Русская весна»

    Сирия: жители провинции Даръа получили 2150 тонны гуманитарной помощи из РФ

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #гумпомощь #даръа
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть