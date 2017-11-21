Сирия: жители провинции Даръа получили 2150 тонны гуманитарной помощи из РФ

Дамаск, 21 ноября. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии два года выполняют гуманитарную миссию в САР, поддерживая мирное население. Накануне офицеры выдали в населенном пункте Эль-Шакрахия провинции Даръа 500 пакетов с продуктами общим весом в 2150 тонны.

Сирия нуждается в полномасштабном восстановлении, а местные жители — в гуманитарной помощи. Поддержку сирийцам последние два года оказывает российский Центр по примирению враждующих сторон. За это время офицеры Центра с помощью военной полиции Минобороны России объехали всю Сирию.

Одной из последних гуманитарных акций была раздача населению продуктов питания — сахара, риса, мясных консервов в населенном пункте Эль-Шакрахия провинции Даръа, что находится в 34 км от Дамаска. Российские офицеры выдали 500 пакетов с продуктами, общий вес которых составил 2150 т. Медики осмотрели 101 сирийца, включая 22 ребенка, пишет «Русская весна».