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Политика
Косачев посоветовал США сделать выводы из успеха России в борьбе с ИГ в Сирии
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    Косачев посоветовал США сделать выводы из успеха России в борьбе с ИГ в Сирии

    10:07  21 Ноября 2017  /обновлено: 10:21  21 Ноября 2017
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    Косачев посоветовал США сделать выводы из успеха России в борьбе с ИГ в Сирии

    Москва, 21 ноября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил надежду, что анализ успешной борьбы России с терроризмом в Сирии позволит США работать в этом направлении более эффективно.

    Такое мнение высказал Косачев, комментируя прошедшую накануне в Сочи встречу президента РФ Владимира Путина с главой Сирии Башаром Асадом, в рамках которой лидеры двух стран обсудили, в том числе, урегулирование конфликта в САР.

    «Надеюсь, США сделают выводы и в дальнейшем будут более эффективно взаимодействовать с Россией и с другими странами в борьбе с терроризмом, отказавшись от деления их на «плохих» и «хороших», — сказал Косачев.

    Парламентарий добавил, что пока действия США в Сирии и в других областях борьбы с терроризмом вызывают «сожаление».

    На встрече в Сочи Владимир Путин выразил надежду, что в самое ближайшее время будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии. Асад заявил, что Сирия готова работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования конфликта.

    Автор: Юлия Кошкина
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