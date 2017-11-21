Пьяная мать до смерти закормила младенца отравленным молоком в ЯНАО

Салехард, 21 ноября. 32-летняя жительница села Панаевск в ЯНАО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покормила 2-месячную дочь грудным молоком. Ребенок получил острое отравление этиловым спиртом и скончался сразу после кормления.

Трагедия произошла в доме подозреваемой. По факту случившегося следователями Ямальского района возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает источник ФАН.

Причина смерти младенца была установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Также опрошены сотрудники медучреждения, оказывавшие помощь, осмотрено место происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.