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Происшествия
Пьяная мать до смерти закормила младенца отравленным молоком в ЯНАО
Происшествия
Пьяная мать до смерти закормила младенца отравленным молоком в ЯНАО
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    Пьяная мать до смерти закормила младенца отравленным молоком в ЯНАО

    10:03  21 Ноября 2017
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    Пьяная мать до смерти закормила младенца отравленным молоком в ЯНАО

    Салехард, 21 ноября. 32-летняя жительница села Панаевск в ЯНАО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покормила 2-месячную дочь грудным молоком. Ребенок получил острое отравление этиловым спиртом и скончался сразу после кормления.

    Трагедия произошла в доме подозреваемой. По факту случившегося следователями Ямальского района возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает источник ФАН. 

    Причина смерти младенца была установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Также опрошены сотрудники медучреждения, оказывавшие помощь, осмотрено место происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

    Автор: Алексей Громов
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    #отравление #младенец #янао #кормление
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