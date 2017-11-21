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«Никаким образом не может»: в «Роснефти» сообщили, что Сечин не придет на суд по делу Улюкаева
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    «Никаким образом не может»: в «Роснефти» сообщили, что Сечин не придет на суд по делу Улюкаева

    10:04  21 Ноября 2017  /обновлено: 10:28  21 Ноября 2017
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    «Никаким образом  не может»: в «Роснефти» сообщили, что Сечин не придет на суд по делу Улюкаева

    Москва, 21 ноября. Глава «Роснефти» Игорь Сечин в третий раз пропустит судебное заседание по делу  экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, назначенное на 22 ноября.

    Именно в этот день Сечин отправится на Кондинское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе, который посетит премьер-министр Дмитрий Медведев.

    «Никаким образом Игорь Сечин не может и не мог присутствовать на заседании 22 ноября, потому что, в соответствии с графиком премьер-министра Дмитрия Медведева, мы принимаем его на нашем новом объекте — Кондинское месторождение, наш недавно приобретенный актив», — рассказал радиостанции «Коммерсантъ-FM» пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

    По его словам, на этот день запланирована очень большая программа. Кроме того, он указал и на очень тяжелые погодные условия: «Поэтому нельзя точно определить, как и когда они туда долетят и когда они оттуда вернутся».

     

    Автор: Алексей Громов
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    #суд #медведев #улюкаев #сечин
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