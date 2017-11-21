«Никаким образом  не может»: в «Роснефти» сообщили, что Сечин не придет на суд по делу Улюкаева

Москва, 21 ноября. Глава «Роснефти» Игорь Сечин в третий раз пропустит судебное заседание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, назначенное на 22 ноября.

Именно в этот день Сечин отправится на Кондинское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе, который посетит премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Никаким образом Игорь Сечин не может и не мог присутствовать на заседании 22 ноября, потому что, в соответствии с графиком премьер-министра Дмитрия Медведева, мы принимаем его на нашем новом объекте — Кондинское месторождение, наш недавно приобретенный актив», — рассказал радиостанции «Коммерсантъ-FM» пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

По его словам, на этот день запланирована очень большая программа. Кроме того, он указал и на очень тяжелые погодные условия: «Поэтому нельзя точно определить, как и когда они туда долетят и когда они оттуда вернутся».