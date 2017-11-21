Эксперт рассказал, в каком случае США решатся на удар «Томагавками» по России

Москва, 21 ноября. Соединенные Штаты решатся на глобальный ракетный удар тысячами «Томагавков» по России лишь в том случае, если захотят «закончить с этой планетой». Таким мнением поделился военный эксперт Евгений Бужинский.

Он отметил, что наличие огромного количества ракет «Томагавк» в распоряжении Вашингтона вызывает опасения у общественности, ведь в случае конфликта они могут быть направлены в сторону Москвы.

Правда, осуществить подобное будет крайне трудно, поскольку «крылатые ракеты летят достаточно долго, и шанс сбить их значительно возрастает», отметил он.

Не стоит забывать, что Россия обладает очень мощными средствами обнаружения, напомнил эксперт.

Кроме того, в случае угрозы со стороны США российская сторона сможет ответить не только крылатыми, но и гиперзвуковыми ракетами, передает слова Бужинского «Росбалт».

«В такой ситуации США грозит очень большая опасность, поэтому они на такой шаг не пойдут. Однако если рассматривать предположительный сценарий, подобное количество ракет сбить не сможет ни одна страна», — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что, если Россия запустит все свои крылатые ракеты, на их уничтожение необходимо около 20 тысяч противоракет, а у США такого количества нет.

Бужинский уточнил, что США могут пойти на такой шаг в том случае, если захотят уничтожить планету.