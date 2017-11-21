Путин отметил крепнущий авторитет налоговиков в России

Москва, 21 ноября. Федеральная налогая служба России за прошедшие годы значительно укрепила свой авторитет, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме работникам налоговых органов страны по случаю их профессионального праздника.

«Сегодня налоговые органы представляют собой современную структуру, которая стремится широко внедрять передовые технологии, формы и методы работы, комфортные как для граждан, так и для бизнеса», — говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что налоговые поступления в бюджеты всех уровней напрямую зависят от компетентности и ответственного отношения к своим обязанностям со стороны сотрудников ФНС.