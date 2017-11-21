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Россия
Путин отметил крепнущий авторитет налоговиков в России
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    Путин отметил крепнущий авторитет налоговиков в России

    10:00  21 Ноября 2017
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    Путин отметил крепнущий авторитет налоговиков в России

    Москва, 21 ноября. Федеральная налогая служба России за прошедшие годы значительно укрепила свой авторитет, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме работникам налоговых органов страны по случаю их профессионального праздника. 

    «Сегодня налоговые органы представляют собой современную структуру, которая стремится широко внедрять передовые технологии, формы и методы работы, комфортные как для граждан, так и для бизнеса», — говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин отметил, что налоговые поступления в бюджеты всех уровней напрямую зависят от компетентности и ответственного отношения к своим обязанностям со стороны сотрудников ФНС. 

    «Уверен, что опираясь на лучшие традиции и опыт предшественников, неуклонно совершенствуя профессиональную подготовку — вы и впредь будете добросовестно трудиться, успешно достигать поставленных целей», — резюмировал президент.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #фнс
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