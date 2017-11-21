Глава МИД Польши нашел виновника обострения отношений с Украиной

Варшава, 21 ноября. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский назвал президента Европейского Совета и лидера партии «Гражданская платформа» Дональда Туска виновным в обострении отношений с Украиной. Об этом он заявил изданию Оnet.pl, сообщает «Польское радио».

«Гражданская платформа» отвечает за ошибки в политике относительно Украины. Где он (Дональд Туск — прим. ФАН) был, когда президент Беларуси Лукашенко предлагал Польше присоединиться к группе стран, которые вели переговоры по конфликту в Украине?» — цитируют Ващиковского польские СМИ.

Глава внешнеполитического ведомства также обвинил Туска в молчании, когда бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагал оппозиционным силам на Украине заключить пакт с экс-президентом страны Януковичем. Ващиковский добавил, что Туск также проигнорировал ситуацию, когда его преемник Ева Копач заявила, что ее не интересуют украинские дела.

Глава польского МИД пояснил, что, по его мнению, заявления Туска по Украине прозвучали единственно из-за того, президент Европейского Совета является лидером оппозиции и конфронтация с соседом играет ему на руку.

Напомним, ранее Туск заявил, что считает действия властей Польши «планом Кремля».