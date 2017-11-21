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Тиллерсон: США настаивают на прекращении поставок нефти в КНДР из Китая
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    Тиллерсон: США настаивают на прекращении поставок нефти в КНДР из Китая

    9:41  21 Ноября 2017
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    Тиллерсон: США настаивают на прекращении поставок нефти в КНДР из Китая

    Вашингтон, 21 ноября. США продолжат попытки убедить Китай полностью прекратить поставки сырой нефти в КНДР, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    «Мы пока не сдаемся и продолжаем вести с ними диалог по данному вопросу», — отметил он.

    По словам Тиллерсона, Вашингтон хочет убедиться, что Китай выполнит весь список санкций, введенных ООН против Северной Кореи, и настаивает на перекрытии подконтрольного Пекину трубопровода, по которому нефть поступает на перерабатывающий завод в КНДР, пишет ТАСС.

    Тиллерсон подчеркнул, что в настоящее время Белый дом не может установить, пытается ли Китай прекратить поставки нефти.

    С точки зрения США, Пекин, будучи главным торговым партнером Северной Кореи, имеет возможность оказать воздействие на Пхеньян и заставить отказаться от разработок ядерного и ракетного оружия. Пекин в свою очередь неоднократно заявлял, что его влияние на КНДР ограничено.

    Выступление Тиллерсона состоялось после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Северная Корея будет возвращена в составляемый американским Госдепартаментом список спонсоров терроризма.

    Автор: Алексей Громов
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    #нефть #сша #кндр #китай #тиллерсон #ядерная угроза
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